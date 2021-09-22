李总理：当局会加强应对能力 妥善照顾每名病患

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2021年9月22日 12:09 PM

更新 / 2021年9月22日 12:24 PM

李总理昨天到访冠病病例管理工作小组的指挥室。工作小组的职责包括接送病患到护理设施，以及通知确诊者尤其是居家休养的病患该怎么做等。（取自面簿）
李总理昨天到访冠病病例管理工作小组的指挥室。工作小组的职责包括接送病患到护理设施，以及通知确诊者尤其是居家休养的病患该怎么做等。（取自面簿）

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（早报讯）许多冠病确诊者和曾与确诊病患有密切接触的人上网申述，指他们迟迟没有接获卫生部指示。李显龙总理说，很多人向他反映了这件事，他知道人们为此感到压力，当局会加强应对能力，确保所有病患获得妥善照顾。

李总理昨天（9月21日）到访冠病病例管理工作小组（COVID-19 Case Management Task Group）的指挥室。工作小组的职责包括接送病患到护理设施，以及通知确诊者尤其是居家休养的病患该怎么做等。

李总理今天（9月22日）在面簿上贴文说：“对于那些有成员确诊的家庭，我知道这是让人倍感压力的时候。你们当中有人写信向我表达心中的不满，或质疑卫生部为何那么久才与你或是确诊家人联系。”

他解释，工作小组的任务艰巨，他们得全天候运作，处理瞬息万变的情况。目前病例持续上升，当局会尽量提升运作能力，确保所有病患获得妥善照顾。

他也说，政府现鼓励完成疫苗接种的病患尽可能在家休养，这能较少对病患造成的干扰，也能降低对医院床位的需求。

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