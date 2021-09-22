冠病住院病患过千 专家担心医疗系统不胜负荷

（早报讯）本地冠病住院病患昨天（9月21日）增至1109起，占全国医院床位近一成，受访专家普遍对医疗系统的负荷感到担忧，尤其是医院须保持收治其他疾病患者的能力。专家建议当局进一步扩大居家休养计划、简化出院程序和设立更多社会护理设施来缓解医院的压力。

根据卫生部昨日的疫情文告，住院的1109名病患当中，大多情况良好并正在接受观察，有147人需输氧，17人在加护病房。

统计局网站数据显示，截至去年，本地的公共医院、社区医院与私人医院共有1万3630个床位，意味着目前冠病病患已占据全国8％的床位。

医疗体系资源吃紧是政府当下非常关注的问题。卫生部早前已呼吁出现轻微急性呼吸道感染症状者不要涌到医院急诊部求医。

对于冠病住院病患越来越多，传染病专家梁浩楠医生受访时说，这是令人感到担忧的情况，如果病患需要排队等待急诊治疗或床位，意味着医院已难以应对。

他说：“除了冠病，也有心脏病、中风和盲肠炎等病患，医院一定也要有能力去收治这些非冠病的急性病患，所以情况很吃紧。”

因此，梁浩楠认为，政府和医院必须扩大居家休养计划，进一步简化出院程序以应付情况。

国大医院传染病科高级顾问医生戴尔·弗斯尔（Dale Fisher）教授则指出，政府目前已制定新入院标准和设立新的设施，相信有助缓解情况。

他说：“我相信当局会持续检讨情况和做出反应，协助缓解医疗系统面对的压力，确保有需要的病患都获得协助。”

卫生部日前宣布将设立新的社区升级护理设施（Stepped- Up Community Care Facility），为病情稳定但患有其他潜在疾病，须接受密切观察的年长冠病轻症病患，提供较全面的临床护理。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授说，目前需要住院的病患属于两种，包括需要观察的病患，以及无法居家休养的病患。对于后者来说，他们其实适合转入社区护理设施，以缓解医院的压力。

他说：“不过如果所有住院病患都是属于需要观察的病患，那将会是值得关注的情况，我担心医疗系统已经面对巨大压力。”

死者包括已完成接种者 专家:凸显施打追加剂重要性

昨天新增的三名死者当中，包括一名已完成疫苗接种的83岁新加坡籍男子，在他之前，也有两名已完成接种的年长病患死于冠病并发症。

针对这是否会让不愿接种的公众更加却步，梁浩楠说：“疫苗就如同汽车内的安全带，虽然可以降低冠病死亡风险，但不一定能确保所有接种的人都不会死于冠病。”

值得注意的是，已接种的死者生前患有慢性阻塞性肺病、反复吸入性肺炎、高血压与高血脂。因此，梁浩楠强调这更加凸显了施打追加剂的重要性。

戴尔·弗斯尔也指出，疫苗在预防重症和死亡的效能非常高，未接种病患患上重症和死亡的比率仍远高于已接种的病患。