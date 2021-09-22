白沙浮BHG确诊员工都复工 请自家安全大使巡逻

（早报讯）白沙浮商业城BHG百货公司上个月底出现感染群，至少46名职员受感染。自本月1日重新开放，确诊职员已全部复工，百货公司也加强了防疫措施，包括在员工区域安设检测站，为他们每个星期进行快速简易检测。

卫生部规定零售商场员工从9月13日起，须每七天进行快速简易检测。早在9月1日，这家在白沙浮商业城的百货公司，就要求旗下约300名职员、推销员和合约雇员，每个星期进行一次检测。

在员工区域安设的检测站，将有百货公司的主管和检测人员在场协助员工检测，同时记录每个员工的检测结果。

BHG百货公司营运总监於塔昆（Tarquin Yue）今天（9月22日）受访时说：“我们主要的关注点在于如何朝新常态迈进，包括培训我们的团队、带他们排练安全管理措施，以及让他们了解和接受这将是我们向前迈进的方式。”

他也说，所有白沙浮商业城BHG百货公司确诊职员，截至上个星期已全部复工，目前营业额也回到了出现感染群前的50%，预计接下来几个星期内能完全恢复。

另外，该百货公司也增设了内部的安全大使，位于白沙浮的商场每天会有两名大使确保顾客、职员、推销员和承包商等人遵循所有安全措施和良好的卫生习惯。

其中一名安全大使是47岁的杰瑞（Jery Rawi），曾在疗养院担任护士的他，上个星期开始在BHG百货公司工作。

他说，目前看到主要的问题是顾客或职员佩戴防护性能不高的口罩，或是偶尔忘记保持安全距离。“但他们都很配合，经提醒都会改正。”

为了减少病毒传播，该百货公司的高接触区域已从每天消毒两次，增加到五次。顾客在试穿服饰后，职员也会为试衣间和衣物消毒。

另外，该商场使用了六个移动结账终端机（mobile point of sale），让顾客无需到柜台排队，就能在商场内结账。

收银经理叶美燕（58岁）说，顾客还需要时间适应新的结账方式，目前每10个顾客当中约两人会使用该服务，其中年轻人居多。

另外，想要在百货公司内的茶水间用餐的员工，也需要先通过保安人员预约，这能让公司快速辨别出有接触的员工。为减少聚集，两个茶水间内只有六个座位，用餐时间也限制在半小时以内。

上个星期二才回来上班的零售主管朱彼得（Jupiter Lona，35岁）说，茶水间经常满座，因此包括他在内的许多员工都选择在外堂食，同时也可以呼吸新鲜空气。

“回来工作我们多少有点担心，但这些加强措施让我们感到比较安全，也鼓励我们参与到安全措施的执行。”

朱彼得和其他主管，也都需要参与拭子检测培训课程，以协助员工进行检测。

所有商店经理也正在进行职总恒习和王鼎昌工运领袖学院的安全管理人员培训课程，完成后能协助审查商场的安全措施。

塔昆说，所有BHG百货商场预计在下个月底都会有职总认证的安全管理人员。

全国职工总会中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩今天也到场，了解新增的防疫措施。

她过后在面簿发文说：“我自己也很享受在实体商场购物，我很期待像BHG一样的商店，会推出的多个“正中要害”的创新方案。”

杨涴淩也提到，工会运动将继续和零售商和有关当局合作，探讨其他能保护员工的方法。