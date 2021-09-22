法律科技平台将有助中小律所降低转型门槛

（早报讯）日后推出的一站式法律科技平台，将允许律师事务所按需求采纳科技解决方案提高运作效率，尤其能为中小律所降低搭上科技列车的门槛。律政部也正携手资讯通信媒体发展局与业界伙伴为法律行业制定数码蓝图，并会在明年第一季和法律科技平台同步推出。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今早（9月22日）出席科技法律节（TechLaw.Fest）的开场对话时，阐述政府为协助律所推动转型所作的种种努力。

唐振辉分享说，在他早年的执业生涯中，年轻律师得刻苦地翻看堆积如山的文件，从中寻找关键词及有利于诉讼的证据，但这类工作如今可由人工智能代劳，让律师腾出时间从事更高价值的工作。

律政部分别在2017年和2019年推出法律科技开创计划（Tech Start for Law）和法律科技加速计划（Tech-celerate for Law），资助律所采纳科技方案，已有418份申请获批，投入了共约650万元。

不过，唐振辉指出，这两项计划虽然有助律所大大减少第一年采用科技的成本，但之后的更新和升级工作仍是个顾虑，政府因此决定开发新的法律科技平台，探讨先从处理账目和会计等基本功能着手。“每家律所都需要这么做，我们尤其希望较小律所也能加入……多数律师都是在中小律所工作，这些律所或无法轻而易举地采纳科技。”

为确保平台的功能与时俱进，律政部会持续探讨作出更新并增设解决方案，例如帮助律所进行资料搜集、文档管理，以及加强与其他行业伙伴的合作等。

与此同时，当局正为法律行业制定的数码蓝图，将是科技与创新路线图（Technology and Innovation Roadmap）中的计划之一。律政部去年10月推出这个路线图，旨在推动法律界从现在到2030年的创新、科技采用与发展。唐振辉说：“这是个让我们把业界聚集在一起的途径，好让大家能够尽可能地步调一致。”