德士和私召车乘客量减少 司机协会吁延长援助计划

（早报讯）随着更多人继续在家办公及减少外出，德士和私召车的生意又急转直下，代表这两组司机的协会吁请政府考虑延长对司机的财务援助，协助减轻他们的租金压力，并且为提供送餐送货服务的司机继续提供停车宽限时间。

全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩今早（9月22日）在面簿贴文指出，在疫情笼罩下，德士和私召车的乘客量持续减少，有时仅相等于疫情前的70%。

“居家办公成为默认工作安排以及学生居家学习，在路边叫车的乘客显著减少，加上旅游业受重创，夜间娱乐活动也恢复缓慢，这都影响了租车司机的成本，因为很多夜间代班司机已放弃开车，租车司机也面对燃油价格和税收上涨的问题。”

她也透露，两家协会的代表在本月初与交通部长易华仁和交通部高级政务部长许连碹博士见面，向他们反馈了疫情对司机的影响，并呼吁当局延长对司机的援助。

陆路交通管理局在两个月前宣布再拨款3000万元，给予受影响司机额外补贴至9月底。7月22日至8月31日，每辆德士和私召车司机每天可获得额外10元的补贴。9月份额外援助金额下调至每天5元。

受访的德士和私召车司机都反映最近生意不如以往，在时间和精神上消耗更多，收入也减少了。

Grab司机林立群（50岁）说，最近本土冠病病例增加，大多数人仍居家办公，所以较少人召私家车。“现在只能用时间来耗，以前驾10到12小时就能够下班，现在要驾长达18小时才能赚到一样的钱，身体的各种情况也因为睡眠不好而更严重了。政府的补贴有些帮助，但整体乘客量少了，收入就减少。”

SMRT德士司机严书岭（50岁）也说：“最近的收入减少了30%至40%，以前早上能够载七到八组人，现在只有两三组。接下来看情况也不会好转，希望能快点恢复正常。”