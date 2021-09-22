宏茂桥-大巴窑区资源回收车队 近45％转用电动车

（早报讯）日后在宏茂桥－大巴窑区穿行的资源回收车，近45%将是电动的。

国家环境局今天（9月22日）发文告说，在评估五个竞标者在公开竞标活动提呈的文件后，环境局决定把宏茂桥－大巴窑的垃圾回收合约颁给800 Super Waste Management（简称800 Super）。合约下个月1日生效，2028年9月30日到期。

宏茂桥－大巴窑地区横跨宏茂桥、大巴窑和实龙岗区，有14万2000名住户和5400个巴刹与熟食中心、商铺、宗教场所和政府大厦等。

文告指出，800 Super将在以上地区采用新资源回收车队，其中14辆将是电动车，另有一辆回收车会装上侧面装载机（side-loader）。侧装资源回收车只需一个司机就能操作。业者也会在私人住宅区使用双储藏空间的回收车，区分可再循环物品和园圃废物，以减少回收车的收集趟次。

800 Super会把垃圾回收站的32个移动压实机换成固定压实机。如此一来，回收车可以直接把数个压实机的垃圾装入一辆车内，不用把移动压实机一个个载到垃圾焚化场卸货。

文告提到，在以上科技方案的协助下，800 Super能把收集路线减少11％。提高生产力和服务效率之际，也能减少路上的资源回收车，进而降低垃圾回收服务的碳足迹。

800 Super也会在宏茂桥－大巴窑区的回收箱安装感应器，以实时监测回收箱是否已装满，更及时地清理再循环物品，减少箱子满溢的情况。

为加强安全，800 Super的车队会安装360度摄像检测系统，让司机即时看到周遭环境，将盲点降至最低。

另外，800 Super将探讨在11月展开为期一年向居民回收厨余的试验计划。业者会在宏茂桥－大巴窑区的指定组屋放置10个智能柜子，这些柜子备有物联网远程登录智能系统、QR码扫描器和称重传感器。

参加计划的住户会收到独特的QR码和用来储存厨余的可重用密封容器。当他们把装满厨余的容器放入智能柜子，就能换取另一个容器。住户可以使用QR码秤厨余，通过业者应用积分，换取礼券。

政府组屋和公寓住户的每月垃圾回收费为8.25元，有地住宅住户的每月收费则是27.47元。当局正在检讨该收费，若有调整将在日后公布。