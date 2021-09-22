涉散播妻子与主管私密照 男子认罪

因怀疑妻子出轨，男子抢走手机检查，发现妻子的裸露视频和与上司的性爱照，于是偷拍并上传到面簿公之于众，还声称“不想别人有跟自己相同的命运”。

被告是27岁男子，他面对四项控状，包括拥有和散播私密照以及偷窃的控状，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

受害人是被告30岁的妻子，为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告名字。

案情显示，被告前年12月已经搬出与妻子的婚房，他于去年2月6日妻子在家时，上门要求上厕所。

妻子让被告进门后，被告直接到主人房上厕所，妻子则在房内用手机。岂料，被告用完厕所后，夺走妻子的手机并跑出家门，妻子虽然追出去，但追不上他。

被告当时是怀疑妻子有外遇，所以想拿走手机找证据，结果在里头找到几张私密照和录像，包括妻子的裸照视频及与主管的性爱照片。

被告用自己的手机擅自翻拍了这些照片，还包括主管及妻子的聊天截图，半小时后回到住家归还妻子手机。

2月12日早上8时，被告将这些照片公开上传到面簿，还注明了妻子主管的名字、职业及照片，指对方是破坏家庭者，让大家小心，声称不想别人有跟自己相同的命运。

贴文上网后，8小时内已有约1000个留言、2000个转发及3000个点赞。

一小时后，被告妻子和主管都从朋友处得知网上贴文的事情，被告妻子非常震惊并觉得被羞辱，她的主管当天报警。

被告昨日（9月21日）认罪，案展下个月下判。