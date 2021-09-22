巴士撞上樟宜机场高架轨道柱子 司机与乘客共三人受伤送院

（早报讯）一辆新捷运巴士不知何故撞上樟宜机场的高架轻轨轨道的柱子，当时该轨道上并没有轻轨列车在运行。

这起车祸发生在今天中午时分，地点在距离樟宜机场第三搭客大厦巴士站出口处逾百米的路段。

据zaobao.sg了解，巴士司机肇祸后一度受困驾驶座，他被救出后在清醒的情况下送院检查和接受治疗。据知当时巴士上乘客不多，有两名乘客相信受轻伤也被送院。

民防部队发言人受询时表示，当局接获通报后赶往现场，一人被发现受困巴士驾驶座，民防人员使用液压工具将他救出。当局过后将三人送入樟宜综合医院接受治疗。

樟宜机场集团发言人回复询问时，也证实发生上述车祸。

该集团发言人表示，事发的高架轻轨轨道并没有运行。公司的工程师会对该设施的情况进行评估和检查。

据观察，事发地点附近共有三个高架轻轨轨道，被撞的是居中轨道的柱子，该轨道的轻轨列车原本穿梭第二和第三搭客大厦，但由于第二搭客大厦从去年5月起暂停运作18个月，因此才没列车运行。

另外两个高架轻轨列车则穿梭第一和第三搭客大厦，事发时这两条轨道的列车服务不受影响。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时表示，当时路线27的巴士正驶离樟宜机场第三搭客大厦的地下层，在往第一搭客大厦驶去的途中撞上路肩，巴士车长的腿部遭擦伤，两名乘客事后也被送入医院。

她说，由于在现场无法取得受伤顾客的资料，目前仍在尝试与他们取得联系，并希望向他们提供协助和致以关怀。

“我们也希望对受影响的乘客和驾驶人士所造成的不便致以道歉。与此同时，我们正在协助警方调查。”

警方发言人表示，当局在今天（9月22日）下午1时零5分接获该起车祸的投报，59岁的男巴士司机、34岁的女乘客和42岁的男乘客在清醒的情况下被送往医院。警方的调查仍在进行中。

（视频由读者提供）