风险事件未解除 海指受压下跌0.5％

（早报讯）市场继续担心美国央行政策会议和中国恒大债务危机溢出风险，亚太股市今天（9月22日星期三）涨跌不一。新加坡股市的海峡时报指数下跌15.15点或0.49％，闭市报3048.05点。

悉尼上涨0.41％，东京股市则下跌0.67％，香港和首尔股市休假。在本地闭市时，美国三大股指的期货已明显上涨0.39％至0.55％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时表示，市场的主要风险事件无疑是中国恒大债务危机的溢出风险以及美国联邦储备局公开市场委员会的会议。不过，恒大方面的发展今天暂时有所缓解，它今天宣布偿还了一些债款，稍微减少违约风险，不过大多数的违约风险依然存在。

整体本地股市今天交易量增至16亿2000万股，交易总值则减至12亿2000万元。上升股169只，下跌股200只。

海指成份股约一半下跌，主要压力来自银行股。

星展集团控股（DBS）股价今天跌1.18％至29.30元，大华银行（UOB）股价跌1.25％至25.35元，华侨银行（OCBC）股价跌0.87％至11.39元。

凯德投资（CapitaLandInvest）和凯德综合商业信托（CICT）连续第二天给予海指有力支持，分别再强劲上扬3.16％和2.44％，闭市报3.26元和2.10元。

电信公司星和（StarHub）星和今天股价下跌0.81％至1.23元。它今天宣布以1亿6280万元投资于MyRepublic在新加坡的宽带业务，将收购后者的50.1％股权。

胜科海事（Sembcorp Marine）今天股价下跌2.35％至8.3分。它今早宣布，淡马锡控股（Temasek Holdings）间接独资子公司Startree Investments发起强制性有条件现金收购献议（mandatory conditional general cash offer），以每股8分收购它尚未持有的股权。