所有医院本周五起暂停探病

（早报讯）随着冠病社区病例增加，当局在医院职员、病患与访客之中发现更多病例，所有医院从本周五（9月24日）起将暂停让公众探病，直到下个月23日，以降低病毒传播的风险。

禁止访客这段期间，四类病患可在经过医院评估后允许亲友探访，他们包括垂危病患、小儿科病患、孕妇或产后妇女，以及需要看护者照顾的病患。

卫生部在文告中指出，获准让亲友探访的病患，一天只能有一人探访。垂危病患则允许五名访客登记，每次最多只让两名访客探访。

不论是否接种，所有访客须有呈阴结果的抗原快速检测或PCR检测，才能获准探病。访客须戴好口罩，不准在病房内饮食或使用病房的厕所。

此外，从本月24日起，高风险的病患到医院的紧急部门或24小时紧急诊所时，必须接受强制的抗原快速检测。

这包括得在紧急部门留医观察的病患，以及那些得除下口罩至少15分钟来进行检测或治疗的病患。不论是否已接种，病患都得接受检测。政府将承担检测费用，直到今年底。

待观察的病患亲友若留下来超过30分钟，也得接受抗原快速检测。随行的亲友可能得自付费用，依个别院方的决定。

卫生部吁请只有轻微症状的病人到家庭诊所或紧急护理中心（Urgent Care Centres）求医。

为了及早发现确诊的职员，卫生部表示已加强对医院职员和外包人员的检测频率，会继续依疫情情况调整措施。