（早报讯）美国隔夜股市全面反弹，道琼斯工商指数涨338.48点或1％，纳斯达克指数和标普500各涨1.02%和0.95％。

市场继续担心美国央行政策会议和中国恒大债务危机溢出风险，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日受压下跌15.15点或0.49％，闭市报3048.05点。

今日（9月23日）可关注股票：

1. 新电信（Singtel）计划在三年内以每股535卢比（约9.81新元）的发售价，认购巴帝Airtel（Bharti Airtel）的附加股，总额多达294亿卢比。这代表新电信可直接取得巴帝Airtel的14％股权。认购结束后，新电信继续是巴帝Airtel最大单一股东。

2. 实大控股（Sitra Holdings）回应新加坡交易所询问指出，前财务总监梁锦汉（音译，Leong Kim Hon）加入公司三个月，今年8月离职，是因为他获得一份海外工作机会。

公司的另外一名财务总监Keith Wong，也在加入公司八个月后，今年2月离职。实大控股指出，Keith Wong最初加入公司是为了帮助公司及它的子公司进一步发展业务。然而，受到冠病疫情影响，集团的发展没有取得实质进展。因此他决定寻求其他职业机会。公司表示，在重大事项上，Keith Wong与董事会之间没有任何分歧或未解决的意见差异，进而可能对财务报告产生任何重大影响。

另外，公司的外部审计师Nexia今年9月辞去了集团审计师的职务。Nexia于今年4月30日召开的常年股东大会上再度获得委任为集团外部审计师。实大控股回应说，自2008年4月28日以来，Nexia一直是公司的外部审计师。公司决定撤换审计师，是为了让管理层能够从另一家审计公司获得新的观点，这也是管理层重新规划公司整体成本和支出的一部分。

3. 森跃控股（Sen Yue Holdings）和它的子公司SMC Industrial的司法管理人，已经向债权人发出第一次会议通知，以决定是否通过司法管理人的建议方案。

4. 乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）披露，收购方的一致行动人Sen Lee Development，以每股0.47元收购了144万2200股。SLD如今持有公司总发行股本的11.33％。乐斯太平洋控股大股东通过TKL & Family以每股0.485元，向乐斯太平洋其余股东提出先决条件自愿性收购献议（pre-conditional voluntary general offer），并有意将公司除牌私有化。