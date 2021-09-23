卫生部呼吁居家休养或隔离公众别打热线 可上网约远程医疗

（早报讯）最近社区病例激增造成好些居家休养或隔离的公众苦等不到消息，卫生部吁请大家别打热线电话，尽量等手机简讯或居家休养伙伴联系他们。

针对近来不断有人抱怨卫生部的居家休养和隔离程序不清楚，让人在家干等，卫生部今早（9月23日）发文告，希望大家保持耐心、体谅他们。卫生部也正在简化运作程序、请受影响的公众在家隔离，待在有单独厕所的房间，如果离开房间要戴口罩。如果不舒服，可以通过网站打给远程医疗业者 (https://go.gov.sg/telemedicineproviders)。

“你也会通过手机简讯获得更多居家休养时该怎么做的讯息。尽量别打给隔离热线、卫生部热线、素质服务热线，因为这会进一步卡住系统。我们正在设立居家休养伙伴制度以及提升我们的资源，居家休养伙伴会联系你。”

本地冠病病例持续攀升，令我国的医疗体系开始出现不胜负荷，公众纷纷上网申诉隔离程序混乱。

42岁的王姓自由摄影师接受zaobao.sg访问时说，自己母亲于上周五（9月17日）因为发烧和咳嗽，前往综合诊所求医后确诊。隔天早上收到策安保安（Certis Cisco）人员的来电，原本让他母亲居家休养，但在得知王先生的住家是一房一厅后，让他们准备把母亲送到社区护理设施。

“我们准备好后就没有下文，一直等，每天都致电策安保安和卫生部的热线，都没有任何回音。虽然我母亲已经完成接种，但她有糖尿病，也曾有结核病，所以我很担心她的病情会恶化。”

两天前（21日），王先生的母亲终于接到一名医生的来电，查询病情并建议如果有任何情况就直接致电995，不要再等卫生部。因为母亲的咳嗽不见起色，王先生便让救护车来接走目前到陈笃生医院接受X光和验血，所幸她并没有肺炎，并送往社区护理设施。

王先生说：“设施的人员告诉我母亲明天（24日）在看过医生后就能回家，但是我的隔离期于28日才结束。我至今都没有收到任何接受冠病聚合酶链式反应（PCR）检测的指示。每当让热线打通后，策安或卫生部的人员只会向我要抗原快速检测（ART）的结果，但是我家中都没有检测仪，也没有收到去自动派发机领取检测仪的简讯。”

虽然策安保安和卫生部的热线人员一直说会将王先生的情况视为最紧急，但即使他已向当局提供了五次联络号码，至今一点指示都没有收到。王先生在网上填了卫生部的隔离表格后，收到的指示又是让他提交ART结果，没有帮助他获得检测仪的信息。

他说：“之前说每天可能超过1000起病例，但为什么一点准备都没有，整个系统都乱成一团。”

杨姓经理（40岁）的5岁女儿星期天晚上开始发烧，星期一早上在家里做ART显示阳性后，赶紧去全科医生诊所做了PCR，当天下午就从诊所获知是阳性。诊所说，会有卫生部的人联络她，但直到今天上午，才等来卫生部的电话。

她说：“卫生部打来是要了解这个病患接触过哪些人，包括告诉我，既然我是我女儿的家属，应该也会接到隔离令。但实际上，我星期二上午就已经自己上网注册是密切接触者，也在当晚通过手机简讯接到隔离令。星期三早上，也有人上门，在我家大门口给我做了PCR检测，星期三傍晚收到了一大包每天要自己做的ART检测仪。也就是说，我女儿是个小病患，反而等了三天才有人来问她的情况，但我这个密切接触者倒已经启动了隔离程序，‘被照顾’得比病患还要周到。”

卫生部负责追踪的职员也告诉杨女士，既然女儿情况还好，应该是在家中休养，到了确诊第六天会做PCR检测，如果是阴性就可以完成隔离，考虑到她是个孩子，这个“出院”检测应该是有人上门做。但她认为，安排并不合理，因为就算女儿康复，她和其他家人都要继续完成隔离。

她说：“我是隔离者，到第10天才隔离结束，也就是说就算我女儿没事了，我也要继续跟她待在家。万一我间中也染病，就要继续延长待在家的时间，等于是说我要是染病，不如早点染，全家都病了反而更快恢复自由。”