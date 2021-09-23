一家三口自费近400元 接种科兴疫苗

（早报讯）有私人诊所今天（9月23日）再度为公众施打科兴疫苗，预约爆满。有一家三口人就情愿花费近400元，为买个安心。

利文斯通医疗（Livingstone Health）集团通过政府特别采用程序引进10万1000剂科兴疫苗，9月20日运抵我国后今天开始在不同私人诊所为公众施打。

集团旗下凤凰医疗集团（Phoenix Medical Group）的巴耶利峇诊所今早9时开始施打科兴疫苗，有数名公众早早就来等候。

之前想打科兴疫苗但没能约到，李国荣（45岁，餐厅厨房助手）在得知重新引进疫苗后就立刻和太太陈丽霜（43岁，金融业职员）和女儿李雪儿（19岁，学生）一起预约接种。

由于陈丽霜患有先天性免疫系统疾病，所以他们一家三口在疫情暴发之际就十分小心，尽量留在家中，避免在室内人多的地方久留。

由于不太了解信使核糖核酸（mRNA）技术，李国荣和家人对接种mRNA疫苗有很多安全顾虑。“一开始当局说有免疫系统疾病的人不适合打疫苗，之后又说可以打，让我们不太确定，多少会担心，所以决定不打。”

他们认为，科兴疫苗的不良反应较少，对抗病毒的效益也不错，所以就决定自费接种。

科兴疫苗属于灭活疫苗，由已杀灭的病原体制成，通过其中的抗原（antigen）诱导细胞产生免疫力。在凤凰医疗集团诊所接种一剂科兴疫苗的费用为65元，两剂则是1 18元，不包含消费税。李国荣全家三人各接种两剂科兴疫苗的总花费是约380元。

李国荣说：“我们就当花钱买安心，毕竟健康最重要。当然，疫苗不是万能的，我们在接种两剂后还是会继续注意健康安全，做好防疫措施。”

另一名接种科兴疫苗的公众是韩瑞（38岁，飞机零件制造员）。她之前认为我国疫情受控，没有必要接种疫苗。但随着近期确诊病例激增，她便决定接种，以降低自己染病的风险。

韩瑞在8月中时曾在其他诊所预约接种，但当天到达诊所后才被告知所有科兴疫苗已施打完毕。她前天得知这里将施打科兴疫苗就立刻预约，今天特意请假前来接种。

利文斯通医疗集团首席执行官郑文甲医生说，诊所目前预约已满，每小时为10到12人接种疫苗，一天共施打80至100剂疫苗。随着流程和人力的完善，诊所日后将能够提高至每小时为15到18人接种疫苗，以满足需求。

他说，预约是先到先得制，但会优先安排未打疫苗的年长人士以及患有免疫系统疾病者接种。

凤凰医疗集团的医疗总监蔡尚哲医生说，年长人士和患有免疫系统疾病者占接种科兴疫苗人数的约四成，其余则是一般公众。

“通过引进科兴等其他不同类型的疫苗，人们将有更多选择。我国所批准施打的疫苗都经过严格检测审核，可降低人口染病后患上重症的几率。”