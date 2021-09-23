马林百列社区冰箱计划 让至少200户弱势家庭受惠

（早报讯）疫情让许多民众面对经济困难，职总平价超市推出社区冰箱计划，向马林百列低收入居民分发食物，预计帮助至少200户住在租赁组屋的居民。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在出席今天（9月23日）的分发活动时说，最终的目标是希望马林百列，以至整个新加坡，都没有居民挨饿。

也是马林百列集选区议员的他说：“我们希望能通过不同的平台，能够吸引更多志愿人士帮助这些弱势家庭，让这类项目能持续下去。”

这项名为平价享食社区冰箱计划，今天在马林台第20座组屋进行的分发活动，于中午12时开始，吸引至少60户家庭排队领取。

其中一人是83岁的家庭主妇吴金莲（译音）。腿脚不好的她认为，在住家附近的分发活动为她带来便利，让她无需走到超市或巴刹就能获取食物。

住在第20座组屋的曾昭凤（78岁，退休人士）则认为，如今确诊案例攀升，这能让她感到比较安全。

也是马林台苑分区居民委员会成员的她说：“有些居民因为疫情丢了工作，能获得这些种类多元的食物，能缓解他们所面对的经济压力。”

曾昭凤说，她会通过群组告知居民有这样的分发活动，今早也挨家挨户敲门，鼓励她们来。

除了200户住在租赁组屋的居民，其他公众也能随时来获取所需的食物。

基于防疫考量，领取食物的居民需要出示合力追踪手机应用或携手防疫器，并在排队时保持至少一米的距离。

平价超市于本月初开始，每周六供应新鲜的农产品，包括豆奶、苹果、鸡肉和萝卜。需要冷藏的食物，会存放在职总平价基金会今年1月赞助的两个全新的冷藏柜中。

这些食物来自邻近的马林百列和加东村的平价Finest精品超市，在协助弱势群体之际，未售出但仍新鲜的食物也能得到妥善处理，减少浪费。

职总平价合作社总裁谢健平说，目前计划供应一年的量，总值约10万元，未来会评估该项目，再决定接下来将采取的行动。