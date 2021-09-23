居家休养该注意什么 卫生部告诉你

（早报讯）卫生部今天发布一系列有关居家休养的须知，希望受冠病影响的公众可以更清楚程序：

居家休养须知（9月23日更新）

哪些病患会送院或送到社区护理设施？

80岁及以上者

未接种的70岁及以上者

患有其他疾病者

注：目前，每天高达四成病例居家休养。

哪些病患可居家休养？

从9月18日起，符合以下条件的病患将自动居家休养：

完成疫苗接种

介于12岁至69岁

没有出现症状或只出现轻微症状

家中没有80岁以上者、孕妇、免疫缺陷者或患有多种病症的人

有自己的房间，最好是有浴室

注：5岁至11岁的孩童如果没有病症或其他疾病，经医院评估后，也可居家休养。

PCR检测呈阳，但没人通知我该居家休养或到社区护理设施，怎么办？

在房里隔离，最好是有浴室

若要离开房间，请戴上口罩

若不舒服，请致电go.gov.sg/telemedicineproviders名单上的远程医疗服务

你会收到居家休养须知的短信，请勿致电隔离热线、卫生部热线、素质服务管理热线等，否则会导致系统卡住

卫生部在设立居家休养伙伴（Home Recovery Buddy）系统与增加资源，居家休养伙伴会联络你

同住者可上网go.gov.sg/quarantinereg登记索取电子隔离令

你会接获10天的隔离令

还没收到居家护理包，该通知谁？

只有没有血氧仪的人才会收到护理包

如果你需要护理包，请致电居家休养伙伴，卫生部会用免接触方式把护理包送到你家

我在遵守隔离令，同居者也不能出门，要如何买东西或拿药？

尽量网购杂货或食物，否则请叫亲友帮忙

若需要药物，请使用24小时远程医疗服务，药物会送到你家

取餐、洗衣或倒垃圾时，如何确保同居者的安全？

若须离开房间，请确保房外无人，戴上口罩，快速完成任务然后回房。

抗原快速检测仪快用完了，该通知谁？

居家休养期间无须做抗原快速检测

遵守隔离令的人，隔离前到诊所或检测中心做拭子检测时，会拿到抗原快速检测仪

抗原快速检测仪货物充足，但需要时间送到店里，可请亲友帮你买

如何上传血氧检测结果？

每天上午10时上网go.gov.sg/homeisolationdailyreport填写生命体征日记。

出现症状怎么办？

若感到不适或症状恶化，请联络指定的远程医疗服务

有关症状包括发烧、急性呼吸道感染症状如咳嗽、喉咙痛、流鼻水与头痛、肌肉酸痛或疲劳，以及腹泻

居家休养几时结束？

若感觉良好，第10天就可以结束，不必再做PCR检测，也不需要出院便笺。

（资料来源：卫生部）