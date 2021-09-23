30家小贩中心将成立小贩数码化支援小组

（早报讯）全岛30家小贩中心会在下个月成立小贩数码化支援小组，教导不谙科技的小贩使用线上送餐或订餐平台，以及管理个别中心的企业和团购订单等。

政府今年6月成立协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟，并出动新加坡数码转型办事处的数码大使走进各小贩中心，向小贩讲解这些平台以及政府提供的相关补贴等。

国家环境局和资讯通信媒体发展局今午（9月23日）在联合声明中说，数码大使接触的5500名小贩中，约34%已使用线上送餐或订餐平台扩大客源。另有从未使用这些平台的660名小贩（约13％）在数码大使讲解后，决定注册使用这些平台。

为了鼓励更多小贩使用数码平台并提升数码能力，30家小贩中心会在下个月成立小贩数码化支援小组。小组会由熟悉数码科技的小贩担任领头羊，并与一名数码大使进行配对，携手协助其他不善用科技的小贩。小组会为小贩中心设立面簿专页，也会负责协调企业或团购订单等。

Deliveroo、FoodPanda、Grab以及WhyQ等送餐和订餐业者则会在今年底前，开始在14家小贩中心试用新的共同收费模式。通过这个新模式，小贩不必支付佣金就能通过一个应用收到所有平台的订单，消费者则可通过个别平台的应用浏览其他平台的小贩并轻易下单。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士和国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今早与行动联盟进行线上闭门对话。

陈杰豪之后接受媒体访问时说，小贩普遍面临的痛点包括对佣金的顾虑，一些较年长的小贩也不懂得如何使用送餐或订餐平台等。“这些新措施来的正是时候，可以帮助这些小贩，也能继续支持我们的小贩文化。”