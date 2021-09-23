新加坡武装部队赴美展开“铸刀”演习

（早报讯）新加坡武装部队在美国爱达荷州进行陆空综合作战实弹演习，通过增加人工智能与数据分析的应用，提升侦察与突击任务的作战能力。

代号“铸刀”（Forging Sabre）的演习于本月14日至25日在美国爱达荷州蒙廷霍姆空军基地（Mountain Home Air Force Base）举行，有约600名空军部队成员和约200名陆军部队成员参与。

面对未来愈加复杂的作战环境，演习旨在测试和验证“下一代武装部队”的战术情报和作战实力，并利用空中和地面部队之间的作战协同能力。

此次演习是武装部队自冠病疫情暴发后展开的首个大规模海外高端陆空综合作战演习。配合演习进程，国防部安排媒体一连三天从本地摄影棚了解演习实况，并通过视讯采访远在美国的参与成员。

演习指挥官（空中行动）曾劲豪准将（40岁）受访问时指出，与往届演习不同的是，本届演习利用更多人工智能与数据分析，以缩短部队从探测目标到攻击目标的时间，并能让指挥官更有效地作出判断和对策。

“人工智能与数据分析允许指挥官执行更多高阶任务，并将更低阶任务自动化。这对‘铸刀’演习而言是一个相当大的改变。”

他补充说，在运用数据分析方面，部队正在通过检测计算（trial algorithm），加强对威胁的情境意识。“这将能助指挥官更好地调配最适合的人员，无论是在空中、直升机还高机动炮兵火箭系统（HIMARS)，并减轻他们的负担。”

参与今年演习的，还有刚于去年11月成立的陆军侦察与突击总部（HQ Sense & Strike）。

第六师师长兼陆军侦察与突击总部指挥官邓俊汉上校（43岁）说，演习对该单位而言是重要的里程碑。“广阔的训练空间使我们能够与空军一起进行逼真的综合实弹训练。”

装备方面，TPQ-53炮位雷达侦察系统和VELOCE 15小型无人侦察机首次在海外演习中亮相。这两个空中和地面感应装备让武装部队有更广泛的侦察能力，从而为指挥所提供实时且准确的信息。

“铸刀”演习从2005年起，每两年举行一次，今年迈入第八届。与上一届一样，今年的演习在蒙廷霍姆空军基地进行。

为确保参与成员的安全，部队采取了一系列的严格安全管理措施。其中包括在出发前，确保所有成员完成疫苗接种程序、成员只能在规定的范围和行程内活动。成员也乘搭包机或多用途添油运输机往返新美两国，减少与外界的接触。