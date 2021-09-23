女佣要回国结婚 客工传裸照威胁 监27周

孟加拉客工与印尼女佣共谱恋情，女方决定两年后回国结婚，与客工提分手，没想到客工从此痴痴缠，在面簿开设假账号上传女方裸照，截图后再删掉裸照，并把截图发给对方，让她误以为裸照被公开，以此逼她与自己见面。

32岁被告案发时是建筑工人，他承认两项散播裸照的控状，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（9月22日）被判坐牢27周。

根据案情，被告五年前在本地结识来自印度尼西亚的受害者（33岁），两人过后成为恋人，被告曾两次拍下两人交欢的过程，尽管受害者要求被告删掉视频，但被告并未这么做。

案发前，受害者因为打算两年后回印尼结婚，而在去年1月向被告提分手。

被告后来要求受害者把早前交给她的钱和戒指归还，受害者于是在今年1月10日赴约把钱，但却因为找不到戒指，而无法把戒指归还。

被告随即要求受害者进入一间储藏室，遭受害人拒绝时便放话要受害人就范，否则就把性爱视频上传到面簿。受害者当时没有多加理会，转身离开。

被告于是在面簿开设假帐号，以受害者照片作面簿的人头像，还加入她的亲友为面簿好友。被告跟着把性爱视频上传到该账号面簿，打上“我男友床上表现好”和“与男友交欢真开心”等字眼，截图后就把贴文删掉。

被告跟着把截图和链接发给受害者，恫言若受害者拒绝与他见面，他就会每天上传一段性爱视频。

庭上揭露，被告早在去年就曾以这样的方式威胁受害者。受害者最终向雇主投诉，并在雇主的鼓励下报警。