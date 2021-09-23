家庭暴力工作小组提16大建议 更好保护受害者

（早报讯）专门提供工家暴与家庭保护援助的机构过去三年来经手的新案件逐年增加，冠病疫情带来的压力更使得情况加剧。为了更好地保护家暴受害者，家庭暴力工作小组针对本地家暴情况展开深入研究后，提出加强法律框架、加重刑罚、赋予特定人士权力在未经受害者同意情况下帮他们申请个人保护令、加强前线人员培训、协助施暴者改造等16大建议，多管齐下极力避免家暴悲剧一再重演。

由社会服务机构、非政府组织、医院、政府机构等代表组成的21人家庭暴力工作小组过去一年半来，针对家庭服务中心近年来处理的超过3600起家暴案展开研究。小组也向超过3400名近年来遇到家暴问题、申请个人保护令或受个人保护令限制的施暴者了解情况。

工作小组主席由教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲和内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授共同担任。

社会及家庭发展部和内政部今天发布联合文告和资料显示，提供家暴与家庭保护服务的机构在2020财政年处理的新家暴案为1103宗，比2018财政年的891宗多了24%，相关询问也增加了57%。除了疫情造成的压力导致家暴案增加，各界加强推行有关家暴的公共教育和宣导也发挥作用，使得家暴相关询问量增加。

有鉴于此，家庭暴力工作小组完成本地家暴情况研究后，以加强宣导和预防性措施、让受害者和公众更容易通报家暴案、加强给予受害者的保护与援助，以及让施暴者负起更多法律责任并加强改造机制这四大方针着手提出建议，更好地保护家暴受害者，也尽可能协助施暴者改过。

小组建议，日后若有人在妇女宪章下违反个人保护令，刑罚应加重，至少要和在防止骚扰法令（POHA）下抵触个人保护令条例的刑罚一样重。

小组也建议修订妇女宪章，让法庭有权发出禁止探视、禁止沟通等庭令，更好地确保受害者安全。社会福利总监和包括社会及家庭发展部人员的特定人士日后也可能有权在未经弱势家暴受害者同意的情况下，为他们申请个人保护令。

一些获选警员也将接受培训，提升技能，以掌握专门处理和调查家暴案的能力。

如果施暴者是受个人心理健康疾病影响施暴，而该疾病是可以治疗的，家事法庭日后也可能有权下令施暴者接受强制性评估与治疗。小组也建议加强执法，以确保接获辅导令的人遵守庭令，接受辅导。

至于改造施暴者方面，小组也正探讨未来是否可能让赋予法庭权力，让有较高施暴风险的施暴者参与制式化的住宿改造计划，更好地保护施暴者的家庭成员。

孙雪玲受访时指出：“与相关人士进行讨论的过程中，我们必须在惩处家暴施暴者和改造他们之间取得平衡。最终，我们还是希望在尽可能的情况下，让施暴者和家暴‘幸存者’团聚。因此聚焦四大方针的建议中，包括家暴相关宣导、增加求助管道、保护家暴受害者与‘幸存者’和改造施暴者等。”

孙雪玲和费绍尔已将16大建议提呈给政府。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高指出，当局会在未来几周仔细研究这些建议，再发表看法。