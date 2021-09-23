家庭暴力工作小组建议政府加强紧急情况支持和应对措施

（早报讯）为确保家暴受害者能更及时得到援助，家庭暴力工作小组建议政府加强整体紧急情况支持和应对措施，让受害者和社工都能更容易地举报和处理暴力事件。

虽然社会及家庭发展部向来都为可能受到虐待的儿童和弱势成年人提供全天候的紧急应对措施，但现有措施并未包括如被配偶虐待等其他家暴类型。然而，若夫妻之间发生家暴时有社会服务专业人员及时介入，将能帮助降低再次发生家暴或暴力升级的风险。

为此，家庭暴力工作小组建议政府为所有家暴受害者提供全天候的紧急社会服务应对措施，并和社工等社区前线人员更紧密合作，以更好决定如何有效控制风险，例如安排受害者入住庇护所等。

由于受害者在申请个人保护令等长期保护措施的等待期间也需要受到保护，因此工作小组也建议政府向高危家暴事件中的施暴者和受害者发出限时保护通知。

另外，两年前开始试行的内政团队社区援助与转介计划（HT CARES）将进一步扩大，包括在警察广东民大厦和兀兰警署设立新HT CARES中心。

目前，若警署认为情况允许，就会把施暴者交给社工以了解他们施暴的原因，并评估其是否需要辅导、精神评估或经济援助，再将他们转到合适的机构。考虑到与施暴者同住的亲属也有可能需要援助，这项计划接下来将同样涵盖亲属，让社工也评估他们的需求。

为方便受害者或目击者举报家暴事件，工作小组也建议全国防暴求助热线中心开放更多举报通道，例如线上实时交谈（live chat）、WhatsApp应用等。

防范胜于治疗，防止家庭暴力中心和警方将从教育着手，向小学生分发有关家庭暴力的儿童读物，教育他们如何识别家暴的迹象，以及鼓励他们勇敢发声求助。

联合领导工作小组的教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲说：“我们希望这些建议能为如何帮助受害者和向施暴者追究责任指明方向，同时确保他们接受治疗和改造。我们的目标是打破暴力的循环，让孩子们在安全的环境中成长，并明白在任何关系中互相尊重的真谛。”