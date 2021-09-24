（早报讯）美国联邦储备局如市场所料维持利率不变，并将渐进式缩减资产购买规模，加上恒大集团对财务状况作出保证，消除了投资者的担忧。海峡时报指数昨日上扬涨28.39点或0.93％，闭市报3076.44。

美国股市大涨，道琼斯工商指数的涨幅最显著，达1.48％，纳斯达克指数和标普500指数分别上扬1.04％和1.21％。

今天（9月24日）值得关注的股票如下：

1.IREIT全球（IREIT Global）今早宣布以2720万欧元（约4310万新元）收购西班牙巴塞罗那的永久地契办公楼。

这座甲级办公楼的总可出租面积约为1万5510平方米，目前租给五家大型蓝筹公司，承诺租用率达64％，按总租金收入（GRI）计算的加权平均租约（WALE）约为6.8年。

完成这项收购后，信托从形式上（pro forma basis）计算的2020财年每单位派息预料增加3.4％。

2.新航工程（SIA Engineering）与夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines Inc.）签署维护协议，以扩大空中客车（Airbus）A330-200机队的机身维护服务业务。这项协议为期12年，2022年3月起生效。

3.伟盛控股（GS Holding）和新瑞记品牌签署特许经营协议，将把这个本地知名鸡饭品牌打入卡塔尔（Qatar）市场，在当地开发和经营新瑞记鸡饭店。

4.丰隆亚洲（Hong Leong Asia）子公司中国玉柴国际（China Yuchai International）与南宁市政府达成协议，以研究、开发和建立新能源技术的新产能。

5.贤能集团（LHN Limited）间接独资子公司Coliwoo Holdings与集团合资企业Four Star设立新合资企业，收购马里士他路（Balestier Road）的471 Balestier房地产，用作经营共享住宿（co-living）酒店。