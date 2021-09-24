招聘奖励计划延长多六个月 但补贴额减少

（早报讯）为鼓励更多雇主聘请本地员工，原定本月到期的招聘奖励计划将延长多六个月至明年3月，但津贴期限和额度将减少。

人力部今早发布了第25份就业情况报告说，截至今年5月，招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI）在推出首九个月里，有超过5万8000家企业在计划下聘请了近40万名本地员工。这同今年2月相比，增加了约12万8000人。

其中有99%的招聘企业为中小企业，约半数的企业聘请一到两名本地员工，其他企业则聘请超过两名本地员工。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早宣布，为了让雇主能在劳动市场复苏时更有信心聘请本地员工，人力部将延长招聘奖励计划至明年3月。

企业要享有补贴，须符合人力部设下的条件，即今年10月至明年3月间，整体本地员工人数以及月薪超过1400元的本地员工人数，必须比9月多。

薪金补贴额按员工年龄而定

此外，薪金补贴额也根据员工的年龄而定，新聘员工若不超过40岁，政府将承担这名员工首5000元月薪的15％作为补贴，期限为六个月，津贴上限为4500元。

40岁及以上的新聘员工，或残障者及有前科者，补贴期限则是长达12个月，津贴额是员工首6000元月薪的50％，上限为3万6000元。

招聘奖励计划于去年9月推出，聘请熟龄员工、残障者或释囚，目前可获得相等于员工月薪首6000元一半的政府津贴，为期18个月。至于聘请一般员工，则可获得相等于员工月薪首5000元的25％的政府津贴，为期12个月。

陈诗龙强调，招聘奖励计划属于特殊措施而非长期政策，因此计划招聘本地员工的雇主应该抓紧时机，以从中受益。

根据人力部公布的数据，招聘奖励计划协助不同领域的企业。其中四成获聘者加入批发贸易、专业服务、信息通讯业等增长领域。

在计划下受聘的40万名本地员工中，有一半在受聘时没有工作，三分之一则已经失业超过六个月。

接近半数的员工是40岁及以上的员工，近三分之一则是50岁及以上。有六成员工之前在不同领域工作。