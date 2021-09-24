樟宜机场采用先进科技加强搭客大厦室内空气素质

（早报讯）随着国际边境开始开放，樟宜机场也多管齐下，防止传播性更强的冠病变种毒株入侵，这包括采用先进科技加强搭客大厦的室内空气质量。

根据樟宜机场集团在网上杂志《樟宜之旅》（Changi Journeys）9月刊载的文章，机场搭客大厦的冷气系统过滤器已从MERV-7型号提升到更强的MERV-14滤网。它可有效去除空气中约85%直径介于0.3微米至1微米的微小颗粒，而人通过打喷嚏和咳嗽释出带病毒或细菌的飞沫大小通常在5微米到16微米之间。

为确保这些滤网持续发挥效用，集团每一两个月就会进行更换，密封使用过的滤网，让员工妥善处理，而他们在这一过程中也会穿戴个人防护装备。

冷气系统安装UVC紫外线杀菌消毒设备

另外，集团也将陆续为所有搭客大厦的冷气系统安装UVC（ultraviolet-C）紫外线杀菌消毒设备。UVC是波长最短的紫外线，也是杀菌最有效的波段，可杀灭空气中任何残留的病毒。

按计划，为紧急任务指挥室和高风险区供气的冷气系统，将在本月内率先安装UVC设备。

机场内较封闭的空间，如转机区、体检站、食阁、员工食堂和休息区等，更采用了包含高效微粒空气（HEPA）过滤器的便携式空气净化器，以进一步降低冠病病毒通过空气传播的风险。这些空气净化器一般只需三分钟就能为相等于两房式组屋空间的空气完成净化。

疫情暴发之前，樟宜机场搭客大厦的通风系统设置在每隔六至10分钟就能完全更新室内的空气，厕所空气的更新频率更高，每次只间隔三分钟。

除了定期检测温度、湿度和二氧化碳浓度等室内空气素质指标，樟宜机场集团也与卫生机构紧密合作，进行了多项测试确保高风险区的空气不会流动到低风险区。

樟宜机场搭客大厦今年4月出现冠病确诊病例后，星耀樟宜和搭客大厦在5月13日至6月14日之间暂时对一般公众关闭。机场过后按冠病传染风险级别，把搭客大厦划为三个分区，并错开抵境和出境旅客。

关闭三个多月的樟宜机场第一和第三搭客大厦已在本月1日对公众重新开放，第三搭客大厦地下二层的Kopitiam食阁旁也设机场员工用餐专区，减少机场员工和公众的接触。用餐专区里也特地为没有接种冠病疫苗的员工设置桌椅。