新就业平台让求职者找工作更便捷

（早报讯）由本地企业设计的新就业平台将协助超过450个雇主，填补逾7000个工作岗位，缓解人力短缺问题。

这个免费的线上就业平台由qood数码科技有限公司推出，他们和西南社区发展理事会合作，为民众提供线上和实体面试机会。

为期两天的西南社区职业展今天（9月24日）在裕泉民众俱乐部举行，参与线上和实体职业展的公司约有250家，提供超过5000个工作机会。

基于防疫考量，只有20多家公司和商会商团出席实体展，另有超过180家公司将通过平台进行线上面试。

民众参与实体展时，将需要先注册qood账号，填写自己有兴趣申请的工作，再到不同的公司和机构的柜台进行咨询或面试。雇主能直接浏览求职者在平台上提供的资料，免去手动输入的麻烦。

居民余丽萍（50岁，家庭主妇）昨天看到职业展的宣传牌，今天就打算过来寻找兼职工作。一小时内，她就通过线上平台，完成了和两家餐饮业者以及一个酒店业者的面试。

她说：“有了科技，寻找工作就变得比较便捷，而且很快就能进行面试。”

qood就业平台自今年6月预先启动，已有260名雇主加入该平台。

qood数码科技有限公司执行董事雷国强说，公司去年11月配合吉丰民众俱乐部的职业展，推出了微型求职网站，随后发展为成熟的平台后，期间已协助约2000人获得面试机会。

就业平台要求雇主在提出申请三周内答复

为减少求职者的等候时间，该平台要求雇主在他们提出申请的三个星期内答复。求职者在被拒绝后，平台人员也会进行审理，找出原因。比如，求职者若没有履历，平台可能向他致电提供帮助。

40岁的郑永康（40岁）因为视力障碍而长达两年没有工作。在qood社区推广顾问黄美玲的帮助下，他在职业平台投放了履历，而平台也根据他的需求，为他筛选了靠近他家的工作机会。

经过面试，他于今年7月正式到大地之素餐厅担任助手，平日负责清洗碗碟和准备食材。

他说：“我很开心能在疫情期间找到工作。新雇主和同事都很谅解我的情况，工作地点也靠近我家，让我觉得更高兴。”

雷国强说：“在疫情下，大家需要合作为就业问题寻找方案。这不再是一个人的旅程，跨国公司、中小企业，甚至是微型中小企业都需要共同合作。”

另外，马来亚银行（新加坡）也承诺在未来两年，投入50万元支持五个社区发展理事会的职业展项目。银行总裁李兴福博士也提出，银行将运用客户网络来鼓励更多中小企业客户参与职业展。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼和西南区市长刘燕玲今天也到场为职业展开幕。

类似的职业展将在10月22日至23日，于丰民众俱乐部举办。新域民众俱乐部的职业展则将于11月12日和13日举行。