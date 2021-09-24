警方展开反诈骗执法行动 逮捕71人

警方展开反诈骗执法行动，逮捕71名骗子，29人则因涉及钱骡活动，今日被控。

警方昨晚（23日）发出文告，警方于本月20至23日，展开为期4天的反诈骗执法行动，逮捕了71名年龄介于16至62岁的招聘诈骗涉案者。

一般上，受害者按照骗子的要求，为了业绩而从网路销售平台订货，从一开始价格低廉货品，慢慢晋升至昂贵的货物。受害者开始时会收回所有成本以及佣金，但随着骗局发展至受害者需要预付大笔订款，联络人就会开始失联。

4天的执法行动中，商业事务局（Commercial Affairs Department）的执法人员和七警署（Land Divisions）在全岛同步进行逮捕行动。59名男子和12名女子在行动中遭捕。

当中62人涉嫌向犯罪集团为开新账户而售卖个人银行和SingPass户口资料。其中有者每售一账户，回收高达1500元。当中亦有人疑似将自己的账户租给骗子或助对方执行转账与提款。

另外，根据文告，22名男子和7名女子因涉嫌参与诈欺、洗钱，未经授权查看电脑资料，和无照提供付款服务等钱骡活动，今天将被控上法庭。

文告指出，29人涉嫌为犯罪集团提供个人及他人的银行账户资料，一般相信当中还有人为了能在银行开户头、将提款卡和网络户口密码提供给犯罪集团，进而欺骗银行。

欺骗罪一旦罪成，嫌犯可面临罚款及坐牢长达三年。洗黑钱罪的最高刑罚则是10年监禁以及50万元罚款。

未经授权查看电脑资料，一旦罪成，可被判罚款或坐牢长达2年，或两者兼施。

在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢最长三年，或两者兼施。