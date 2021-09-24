三家公司共获标在七座组屋多层停车场顶楼发展城市农业

（早报讯）为开发更多城市农场，新加坡食品局今年2月推出七个组屋多层停车场顶层务农空间，在19个参与竞标的公司中有三家脱颖而出，最终以约每年2万5000元至12万3000元的租金标下这些务农空间。

根据食品局和建屋发展局今天（9月24日）发表的联合文告，在七个务农空间中，只有一个属于独立试验田，地点在裕廊西52街第517B座多层停车场顶层。其余六个是聚落式务农空间，位于武吉班让、三巴旺坎贝拉和兀兰各两处。

水耕种植公司Tomato Town以近每年2万4400元的租金，标得总面积为2096平方米的裕廊西独立试验田。此外，该公司也标下兀兰环路第656A座组屋和第633A座组屋的务农空间，总面积为3950平方米，年租近4万零820元。

武吉班让日拉邦路（Jelapang Road）第505A座和第510A座组屋的务农空间则被ATS景观美化与建筑私人有限公司标得，总面积是5424平方米，年租9万3120元。

最贵的是坎贝拉连路第505座组屋和坎贝拉路第351座组屋的务农空间，总面积为5127平方米，年租12万3000元，由Sungift私人有限公司获标。

食品局是在今年2月23日至3月23日之间举行公开招标，所有参与竞标的企划书都会在标价、产量、耕地设计和规划，以及商业和营销计划等方面接受评估。

文告引述食品局局长林国泰说，这些成功中标的企划涵盖了水耕种植、垂直农场和自动化环境控制等先进新颖的点子和科技创新，预计未来每年能出产约680吨的蔬果。