恒大担忧重回 海指周五跌0.5％

（早报讯）市场对中国恒大债务危机溢出影响的担忧在周末来临前重现以及欧洲开盘下跌，促使亚太股市今天（9月24日星期五）尾盘时受压，新加坡、香港和上海等在尾市加速走低。银行股及大多数成份股下跌，导致海峡时报指数今天跌15.09点或0.49％，闭市报3061.35点。海指全周跌0.32％。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时表示，过去两天基本上是从本周早前的大抛售后出现的技术回弹，之前市场是担心中国恒大债务危机的影响以及美国联邦储备局在周二和周三的会议。整体上，亚洲市场情绪仍然谨慎。

在新加坡闭市时，美国三大股指的期货下跌0.15％至0.37％。东京股市今天强劲上涨2.06％，全周仍跌0.82％；悉尼和香港股市分别跌0.42％和1.30％，全周跌0.70％和2.92％；首尔跌0.07％，全周仍涨0.47％。

本地股市今天交易量减至13亿9000万股，交易总值微增至13亿元。上升股184只，下跌股285只。海指成份股5只上升，22只下跌，3只持平。

多只蓝筹股今天活跃交易，它们是新电信（Singtel）、凯德投资（CapitaLand Investment）以及星展集团控股（DBS），交易总值都超过1亿3000万元。新电信股价上涨0.81％至2.50元；凯德投资周一上市以来今天首次下跌，跌幅2.94％，闭市报3.30元；星展集团控股下跌0.68％至29.35元。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）昨日一份报告指出，新电信全面认购区域流动电信联号公司Bharti Airtel的附加股，应该不会使新电信负担过重，但可能会减少新电信因为资产变现而可能派发的特别股息（若有的话）。新电信此举是合理行动，因为印度联号的展望在改善，印度市场的竞争在缓和。

新航工程（SIA Engineering）今天股价跌0.47％，闭市报2.13元。它今早宣布与夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines Inc.）签署维护协议，以扩大空中客车（Airbus）A330-200机队的机身维护服务业务。这项协议为期12年，2022年3月起生效。

Aspen集团今天股价回跌2.92％，闭市报0.133元。它昨晚透露对新交所再度询问的答复。它说，美国食品与药物管理局（US Food and Drug Administration）是批准其子公司Aspen Glove Sdn. Bhd.的一个未来产品的入口，这对集团截至12月底现财年业绩并不会有显著影响。

丰隆亚洲（Hong Leong Asia）今天股价上涨1.85％，闭市报0.825元。它昨晚透露，子公司中国玉柴国际（China Yuchai International）与南宁市政府达成协议，以研究、开发和建立新能源技术的新产能。

贤能集团（LHN Limited）今天股价上涨3.39％，闭市报0.305元。它昨晚透露，间接独资子公司Coliwoo Holdings与集团合资企业Four Star设立新合资企业，收购马里士他路（Balestier Road）的471 Balestier房地产，用作经营共享住宿（co-living）酒店。