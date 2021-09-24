六大措施扩大人力资源应付居家康复需求

（早报讯）卫生部将扩大人力资源，为公众在居家康复等计划上提供更完善的咨询和帮助。

这些措施包括增聘“居家康复伙伴”（Home Recovery buddy）人手，增设咨询热线，以及将远程医疗服务提供者增加约一倍。

卫生部长王乙康今天（9月24日）在防疫跨部门工作小组记者会上，就近期公众围绕居家康复计划的“关注和焦虑”作出回应，并强调居家康复者并不是孤军作战，政府也制定了六项措施提供帮助。

首先，新加坡武装部队将支援卫生部的工作，增加卫生部的资源和能力。

其次，卫生部正积极联系居家康复者，向他们派发关怀礼包。

卫生部也加入了公众开设的Telegram群组，在群组里为公众解答疑问。

至于热线中心，当局下来几日也会在现有的20条电话线基础上增设更多电话线，回答公众有关居家康复计划的问题。也有私人企业与卫生部接洽，承诺提供电话接听资源，应付需求。居家康复伙伴也会从现有的20多名继续增加。

此外，鉴于冠病确诊病例预计还会上升，当局也将把远程医疗服务提供者从目前的约500个，增加到约1000个，包括私人医疗护理业者。

最后，人民协会的志愿者也将为受影响的家庭提供社区援助。

一些来自公共服务部门的志愿者也将在接听热线、担任居家康复伙伴、协调患者载送工作和数据分析等管理运作方面提供长达三个月的帮忙。