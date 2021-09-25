公园局料明年于乌敏岛北岸展开海岸保护项目

（早报讯）为了更好地保护我国沿岸生态，国家公园局预计明年在乌敏岛北岸约2.2公里的沿岸地带展开海岸保护项目，用石块建造岬角，让圆齿状沙滩在岬角周遭形成，使用以自然为本的方法逐步将现有海岸线向外推移，避免海岸侵蚀的问题加剧。工程预计2024年完成。

公园局今天公布乌敏岛海岸保护项目细节。当局已在乌敏岛北岸展开项目的可行性研究，环境影响研究也正在进行。当局也展开咨询，探讨如何规划这个范围达1.65公顷跨领域项目。

环境影响研究结果显示，土地用途改变，加上船波（ship wake）和海浪带来的影响，都是这一带海岸逐年侵蚀（erosion）的导因。

除了计划建造岬角让沙滩逐步形成，将海岸线往外推，当局也计划在沿岸地带建造潮间带岩池，种植耐盐性的植物，改善和提升岬角周遭的自然生态。

公园局也计划在已侵蚀的红树林底下放置大石块，石块底层则放有合适的泥土，进一步稳固海岸线，不要因为海岸线的侵蚀而流失更多红树林。

公园局此前已于2010年在德光岛，和2018年克兰芝海岸自然公园展开与保护海岸有关的项目，并取得良好进展。

以克兰芝海岸自然公园为例，除了保留原有红树林并种植植物改善沿岸生态，当局也在部分长40 0公尺的沿岸地带放置石块保护海岸线，让更多沉积物能累积下来，促进红树林再生，借此加强海岸线韧性。

至于乌敏岛南岸，当局也计划后年于双溪榴梿（Sungei Durian）展开红树林复育项目，范围达5.7公顷，预计2024年完工。