业者：食客未赶在堂食收紧前聚餐 生意已跌至少一成

（早报讯）社区病例攀升，公众谨慎行事，受访餐饮业者反映，食客没有趁着堂食人数下周收紧前，赶在这周末聚餐。有业者生意已跌了至少10％。

餐饮集团Han's总监符永宏今天（9月25日）接受《联合早报》访问时说，上个周末，位于春叶一带的餐馆早晨7时起，食客就陆续抵达，人潮不断。今天的人潮流动却很缓慢，生意比上个周末少了10％至15％。

他提到，到了上午11时30分的周末用餐高峰，餐馆最多只有六成满。“两个星期前，到了这个时间，餐馆已坐满，外头还有人龙。”

符永宏说，社区病例破千后，生意至今已跌了两成。“汤申－东海岸地铁线第二阶段上个月启用后，我以为我们终于看到曙光，没想到，现在又是乌云密布。过去几天，我们就在想政府会不会再次收紧措施，而不希望看到的事情终究发生了。”

他透露，之前高警戒解封阶段，每桌堂食人数限制两人后，餐馆的收入跌了三成。“我想这次可能会跌得更多。过去几轮，病例没这么多，而且政府公布的信息也比较多，公众比较有底，知道哪些地方可去，哪些地方要避免，但现在只有病例数字，大家有很多问号，更不感外出。”

符永宏坦言，虽然送餐已普及化，但对于较偏僻的餐馆，作用不大。“在商场，送餐员可以同时接不同餐馆的单子，但春叶比较偏，送餐员不怎么来这里。之前收紧防疫措施时，我们的送餐订单只比平时多了2％至3%。”

为减缓冠病的社群传播，我国将从下周一起收紧安全管理措施，社交聚会与餐馆堂食人数将从五人减少至两人，为期一个月。餐馆堂食仍旧只对完成疫苗接种、检测呈阴、冠病康复者以及12岁以下儿童开放；小贩中心或咖啡店用餐者没有这个限制，人数上限同样是两人。

本地老字号潮州发记餐馆负责人李长豪说，今明两天，餐馆每天有10到12桌客人。“这些顾客早就预订了座位，只有两三桌是因措施即将收紧，打算到餐馆用餐。其中一桌四人原打算下个星期到餐馆庆生，但受堂食人数限制影响，提早在这个周末庆祝。”

他指出，尽管下来仍允许每桌两人堂食，但中餐馆的生意还是难做。“两个人点了一条鲳鱼后，也不吃下其他菜肴。而且中餐要做外卖生意也有挑战，烧猪带回家会好吃吗？虾枣在餐馆吃是脆脆的，送到家里已不脆，也出油。”

李长豪预计，防疫措施收紧的这一个月，生意预计会下跌一半，损失至少5万元。“之前还能让员工清假，但这么多轮后，员工的假都清完了。”

何婉芝（36岁，顾问）过去两周已减少外出。她说：“现在的疫情真不能开玩笑，好像到处都有病例，一不小心就会中招。就当我尽社会责任也好，怕死也好，我不会赶在收紧前的周末外出。”

她也提到，在家办公较长一段时间，之前为方便，经常叫外卖，一周会点约三四次。“看到账单后真的吓一跳，每个月送餐的费用约500元，这不是长久之计。下来我会买新鲜食材，自己煮，节省开支。”