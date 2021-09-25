七成民众认为有必要再次收紧 专家：须从清零策略过渡到针对性策略

（早报讯）为了稳定本地冠病疫情，防疫措施再次收紧，有超过七成的受访者认为这是必要之举，另有近两成的人则表示已经麻木。受访传染病专家认为，一直靠安全管理措施控制病例增长不是长远办法，人民和当局须接受事实，彻底从病例清零策略过渡到着重保护弱势群体和医疗资源的针对性策略。

zaobao.sg就当局再次收紧社交聚会与餐馆堂食的人数限制展开网络调查，截至今天中午12时30分有超过2400人参与调查。

调查显示，多达72.5％的受访者认为有必要收紧防疫措施，只有9.6％觉得没必要。另有17.9％表示无所谓，对于防疫措施的放宽与缩紧已经感到麻木。

认为收紧防疫措施是有必要的受访者中，有51.3％觉得这么做才能控制病例激增，甚至另有43.9％觉得还应该进一步收紧。其余虽同意收紧措施是必要的，但难免抱怨这些措施给生活带来很多不便。

至于为何觉得没必要收紧措施，受访者主要认为逾八成人口已接种疫苗（36％），以及多数人染病都症状轻微（34.7％）。其余觉得经济活动已经严重受挫，经不起一再调整的防疫措施。

亚太临床微生物学学会会长淡马亚教授受访时说，他不认为新一轮措施会对新病例的上升率产生显著影响，因为没有证据显示这类限制在流行病晚期能发挥作用。

他说：“在包括新加坡在内的大多数国家目前所观察到的病毒传播程度，即使实行像在2020年2月武汉全面封城这种最严厉的措施也可能不太奏效了。”

淡马亚也说，目前的疫苗并不能阻止病毒传播，因此让更多人施打第三剂追加剂，不太可能对传播产生影响。“矛盾的是，如果更多人患有轻度冠病，他们可能不会意识到自己受感染了，然后继续外出工作并把病毒传播给其他人。”

他说，早在今年初冠病在全球多数国家已很可能成为地方性流行病（endemic）。“人民和当局得接受这个事实，并从消除策略过渡到保护弱势和高危群体的针对性策略，进行监测以发现大型感染群，就像我们应对结核病、骨痛热症和流感那样。”