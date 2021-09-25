雇员ART呈阳但健康良好 无须接受PCR检测

（早报讯）抗原快速检测结果呈阳但健康状况良好的雇员无须接受聚合酶链式反应检测，但要自我隔离72个小时。在自我隔离期间，雇员也无须向雇主提交病假单。

根据人力部今天（9月25日）发出的通知，除了年长者及收到隔离令等高风险人群，若雇员的抗原快速检测（ART）结果呈阳性，但身体状况良好，没有出现发烧、咳嗽、流鼻涕等症状，他们应在家中自我隔离72个小时。他们在首个ART结果呈阳后，无须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

在完成72小时的自我隔离后，雇员应进行多一次ART。若结果为阴性，员工便可重返工作岗位并恢复日常活动。不过，若检测结果继续呈阳，他们必须每24小时进行一次ART，直到结果为阴性为止。

人力部指出，除了在医疗和年长者护理领域服务的雇员、幼儿园或小学的学生和雇员、收到隔离令，居家通知或健康风险警告（Health Risk Warning）者，以及年龄80岁以上（已接种疫苗者）或70岁以上（未接种疫苗）的人士以外，其他ART结果为阳并无症状者不必接受PCR。

人力部说，雇员的ART结果若为阳性，必须立即通知雇主，并开始在家中自我隔离。雇主也不应要求这些健康状况良好，但ART结果为阳性的员工到工作场所。他们应尽可能在家中办公，若无法这么做，雇主应该将员工自我隔离的期间视为无需提交病假单的带薪病假或是住院假。

“雇主不应要求员工在自我隔离期间拿无薪假期，他们在72小时后若ART检测结果呈阴，便可回返工作场所。”

如果雇员的家庭成员ART结果为阳性，他们也应在下来10天监督自己的身体状况，定期进行检测。同时，若有雇员和ART阳性的同事密切接触，他们也应这么做。人力部说，只要这些员工的ART结果为阴性，他们若无法居家办公，便可回返工作场所。不过，他们应减少和他人的接触。