学前教育中心将收紧防疫措施

（早报讯）学前教育中心将收紧防疫与缺席假措施，以尽早围堵冠病病例，避免学前中心形成感染群。

幼儿培育署昨天（9月24日）在发给家长的信件中指出，学前中心的许多病例都属家庭传播。学生接下来若有同住成员身体不适（发烧或感冒症状），将放缺席假，在同住成员的PCR或抗原快速（简称ART）检测结果呈阴后，才能回返中心。

从下周一（9月27日）起，教职员或学生的同住成员若ART检测结果呈阳，将放缺席假，直到同住成员的PCR或抗原快速（简称ART）检测结果呈阴，才能回中心。

当局也指出，自本月11日起，隔离令的天数已从14天减至10天。接获隔离令的教职员和学生若检测呈阴，可结束隔离，在第11天返回中心，并从第11天至14天每天进行ART检测。无法每天接受检测的学生则放缺席假，在第14天过后才能回返中心。

配合政府昨天宣布的稳定疫情措施，从下周一至下个月24日，只有进行必要工作的访客才能进入学前中心。家长一律不能进入中心，包括新生的家长。

中心的课外增益活动也得转至线上进行，或暂停，直到下个月10日。针对有学习需要孩童的语文阅读辅助计划（FLAiR）以及启发辅助计划—学习支持计划”（DS-LS）等项目，则可继续实体活动，但得遵守社交限制。

从下周一起，所有教职员也得定期进行ART检测，已接种者每周检测一次，未接种者每周检测两次，定期检测安排比早前宣布的10月1日提前实行。