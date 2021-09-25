李显龙总理：居家康复计划可减轻医院负担 卫生部正竭尽所能解决延误的问题

（早报讯）居家康复计划的安排出现延误，令病患与家属感到不安。李显龙总理今晚在面簿发文重申卫生部正竭尽所能解决情况，并分享卫生部推出有关计划的网上指南，供公众参考并传阅。

他指出，多数已接种疫苗的人在感染冠病后，一般只有轻微症状或没有症状，在家休养是最好的选择。这也能减轻医院的负担。他知道这当中有一些延误的情况，许多有家属确诊的公众对此表示关注。卫生部已分秒必争地在解决问题。

公众可上网站：http://go.gov.sg/HRP-for-patients查看有关居家康复计划的详情。

居家康复计划的病患也可通过网站：http://go.gov.sg/homeisolationdailyreport记录健康情况。

卫生部长王乙康也发贴文说，当局正集合公共与私人机构的资源为居家康复计划的病患提供最好的支援。

新加坡武装部队的参与也加强了工程的运作。过去两天，团队联系病患，为他们安排远程医疗服务业者，解答疑问并在要求下确保居家护理包送到病患家。处理个案的热线中心也改进了工作。

“我要向大家保证居家康复计划的病患在康复过程中不会被置之不顾。许多的身体情况良好，只有轻微或没有症状，因为他们都已接种疫苗。我们已提升机制，解决许多初期的问题。我要感谢许多挺身而出提供协助的人，我们会尽所能把它做好，为每名病患提供支援，包括在所需时提供医疗。”