民防灾难拯救队今年已进行至少120起高空援救

（早报讯）成立至今已有28年，民防灾难拯救队专门处理复杂的搜救及灭火行动，其中包括条件十分受限的高空援救。民防部队首度公开相关数据，截至8月，灾难拯救队今年共进行120起高空援救行动，2019年和2020年则分别参与134起及135起高空援救行动。

自1993年成立以来，民防灾难拯救队（Disaster Assistance and Rescue Team，简称DART）负责处理包括城市搜救、水上救援、复杂交通救援、持续性蔓延火灾及高空援救等。记者日前受邀到民防部队总部，了解灾难拯救队进行高空援救时所展开的训练。

灾难拯救队分别模拟不同情景下的高空援救训练，包括展示如何使用双绳索系统（two-rope offset system）和“滑板斜坡”系统（Skate Block System），将负责营救伤员的拯救队队员升降至指定地点，展开援救行动。

灾难拯救队的车辆中配备超过50种不同类型的高空援救设备，其中包括充电式动力上升器（Battery-powered Power Ascenders）和气动抛绳器（Pneumatic Line Throwers）等。，队员也会定期进行检查及维护，确保所有设备都能够正常、安全使用。”

此外，灾难拯救队的车内也配置有不同型号的背心、可收缩式头盔等，灾难拯救队队员会根据现场的情况，选择适合的用具提供给伤员。

点击阅读：截至今年8月进行120次 民防灾难拯救队高空救援合作是要素