维文：中美关系重新平衡仍处于早期阶段 不能假设会一帆风顺

（早报讯）中美两国在试图导向一种既有竞争与合作，又能避免冲突的情况，但两国关系的重新平衡与调整，仍处在非常早期阶段，不能假设会一帆风顺。

过去几天在美国进行工作访问并出席联合国大会的外交部长维文医生，于美国东岸时间25日晚上（新加坡时间26日早上）通过视讯接受新加坡媒体访问，分享他对中美联大讲话的看法。

维文认为，美国总统拜登和中国国家主席习近平在联合国大会上都发表了措辞非常严谨的讲话。

“例如，拜登总统说，我们必须小心，别让负责任的竞争扭曲为冲突。习主席也说，一国的成功并不意味着另一国必然失败。因此，从某种意义上说，我认为双方都在导向一种既有竞争与合作，同时希望能避免冲突的情况。”

尽管如此，维文认为，中美关系的战略重新平衡、调整与校准，仍处在非常早期的阶段。“你不能假设事情总会一帆风顺，不会出差错，或是不会出现实质意义上的另一场冷战，甚至有时是热点。”

维文说，中美关系是所有人关注的，尤其是新加坡和其他许多小国。“如果两个超级大国之间出现大麻烦（real trouble），我们都将受影响，而且是严重的影响。让我们静观其变吧。”

新加坡方面，维文重申，我国坚信多边主义、基于规则的世界秩序，以及贸易、投资、共同标准、公平竞争的环境等，认为这些是维持长期和平与繁荣的方式。

“我们希望，超级大国在相互摸索的过程中，仍能认同多边世界的模式。毕竟，这是联合国存在的理由。”

维文也强调，在后冠病世界，人们有必要面对面地聚在一起，进行对话，不论是私下或公开的，以建立信任、相互合作，并培养集体应对世界共同挑战的习惯，包括流行病、气候变化、数码革命等。