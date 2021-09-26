全国考试新安排 履行隔离令考生冠病检测呈阴可应考

（早报讯）配合来临的全国考试，教育部和新加坡考试与评鉴局再度调整安排，以让更多受冠病相关原因影响的考生能安全应考。最新的调整包括履行隔离令的学生，若在开始隔离所完成的聚合酶链反应（PCR）检测和参加每个试卷前所做的自助抗原快速检测（简称ART）结果都呈阴，就可参加全国考试。

教育部和考评局今早联合发出的文告指出，和往年一样，学生若有正当理由无法应考，当局会予以特殊考量（special consideration），根据考生在会考中该科目其他试卷的表现，以及所在学校其他考生于会考与平日校内考试中的表现等计算成绩。

不过，在一些情况下，考生还是希望能有机会参加年底的全国考试。这包括须履行隔离令，但健康状况良好的学生。卫生部因此批准了一套程序，让这类履行隔离令的考生，能够申请暂时解除隔离，前往考场参加全国考试。全国考试包括将从9月30日开始的小学离校考试（PSLE），以及之后的O水准、Ｎ水准（普通学术和普通工艺）以及Ａ水准考试。具体的申请详情将在日后公布。

如果需要陪伴小六会考生到考场的家人或看护者也正履行隔离令，他们也可在相同的程序下申请暂时解除隔离令。

申请的考生和看护在开始履行隔离令时的PCR检测结果须呈阴性、他们也须在每场考试前24小时内在家自行做ART检测，结果呈阴才能应考。

他们只能以步行或乘搭私人交通工具（私家车或私召车）前往考场，不能乘搭公共交通工具往返住家和考场，途中也不能停留其他地方。考生也必须提前通知学校要应考，让学校能为他们安排合适的考场。教育部将在之后公布详细的申请标准和方式，以及申请所需时间。

隔离令考生在不同课室或礼堂应考 考生之间隔至少3米

文告也指出，为确保安全，接获隔离令的考生将在不同的教室或礼堂考试、考生间须相隔至少3米的距离。考场将为考生安排专属的进出口和厕所，他们不得与其他考生交流。他们的考试也会延后30分钟开始，与其他考生的报到时间和地点也不相同。考场也将在考试后进行彻底清洁与消毒。

教育部和考评局上月底更新考试安排，允许部分休缺席假的学生定期接受冠病检测，结果呈阴性便可获准应考。

根据今天发出的调整后安排，因接获卫生部强制性检测或健康风险警告而获准缺席（Approved Absence）的考生，除PCR检测结果须呈阴，也须定期在家中自行进行ART测试，并将结果通报给学校。

因同住家庭成员有流感症状而获准缺席的考生和之前安排一样，只需在一次性的自行ART检测呈阴就能应考。