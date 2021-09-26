特殊考量下 当局如何计算无法应考学生的成绩？

（早报讯）和往年一样，因冠病相关原因或或病假、丧假等缘由无法参加全国考试的学生，可申请特殊考量（special consideration），考评局会根据多种数据来评定考生的成绩，以确保公平。

在特殊考量下，考评局将以考生在受影响科目其他试卷以及校内考试的成绩、学校其他考生在会考与平日校内考试中该科目的表现计算考生的成绩。

考生若因合理原因没有参加某个科目的所有试卷，考评局将以考生那门科目的预考（preliminary examination）成绩，来评定他与同校同届学生的相对排名。当局之后会通过这批同学在会考中的表现，以及考生在同学中的相对排名来计算出他的会考预计分数（projected mark）。

如果是小六会考的考生，预计分数将会用以得出考生的积分等级（Achievement Level）。

考生若只考某个科目的部分试卷，而没有考一个或更多的试卷，考评局会根据考生所应考试卷的表现来评估成绩，并也会将他们的预考成绩纳入考量。

例如一名小六会考生如果缺席英语听力测验，但是完成了英文考试中的其他三个试卷，考评局将以考生那三个试卷的总分来得出他在同届考生中的相对排名，由此计算出他在听力测试的预计分数。听力测试的预计分数将和他有考的其他试卷分数加起来，用以计算英文一科的总分，并得出积分等级。

考评局也会以考生的预考成绩作为考量，如果利用其他试卷的成绩所计算出的积分等级与考生在预考所取得的积分等级有太大的差距，考评局将会进一步审查。