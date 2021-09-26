维文敦促国际社会制定一套数码发展目标

（早报讯）全球仍有38亿人无法连接到互联网。不弥合这个数码鸿沟，就无法实现可持续发展目标，我国外交部长维文医生因此敦促国际社会制定一套共同的“数码发展目标”和多边合作框架。

他于美国东岸时间25日晚上（新加坡时间26日早上）在第76届联大一般性辩论上，代表我国发表国家声明时说，数码革命和其他三个关键领域——公共卫生、气候变化和海洋，需要国际社会的关注。

维文说，冠病疫情加快了数码革命的步伐和规模，数码科技“拥有者”（haves）和“一无所有者”（have nots）之间的机会鸿沟也扩大了。

“今时今日，仍有38亿人无法连接到互联网。数码鸿沟阻碍世界各地数百万人获得教育、医疗保健和其他许多基本服务。”

他强调，数码转型不仅在于新科技或硬件，而是改善生活、赋权民众，尤其是最贫穷和最脆弱的群体。“换言之，如果我们不弥合数字鸿沟，就无法实现可持续发展目标。”

可持续发展目标是联合国成员国2015年一致通过的17项目标，旨在通过解决贫困、不平等、气候变化、和平与正义等问题，为所有人实现更美好和可持续的未来。各国希望最迟在2030年实现这些目标。

维文发言时也形容了一些围绕数码发展的课题。这包括，应对假信息、鼓励数据的自由流动以推动创新和持续发展，以及确保人们可公平和安全地获得数据，而不是被少数人垄断。

他说，国际社会因此须要就数码发展的规范和原则框架进行对话，并听取小国的意见。数码转型也须要以人为本、改善人们的日常生活，所有利益相关者都须要参与这个过程。

公共卫生方面，如何获得冠病疫苗是许多国家面临的最大问题。维文敦促国际社会扩大疫苗生产和分配。他也说，新加坡将尽自己的一份力量，通过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）有需要的国家捐献疫苗。

小国论坛（Forum of Small States，简称FOSS）明年庆祝30周年，新加坡届时将推出“FOSS For Good"计划，重点关注数码转型和疫后恢复等领域，让小国可彼此交换经验和分享最佳方案以应对共同挑战。

小国论坛是新加坡在1992年倡议成立的非正式平台，供小国商讨相互关注的课题，成员国现有108个。