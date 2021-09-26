三巴旺历史走道正式推出 公众沿途可发掘丰富海军历史

（早报讯）被列为国家古迹的海军司令前官邸、从海军基地摇身变成船厂的三巴旺船厂、北部仅存的甘榜回教堂三巴旺马来居民回教堂、本地唯一的天然温泉三巴旺温泉……这些富有历史背景的三巴旺自然和建筑地标被列入三巴旺历史走道，让公众和新居民通过步行、骑脚踏车或乘搭公共交通沿途发掘三巴旺丰富的海军历史，从中了解这一区的多元文化遗产。

三巴旺集选区与国家文物局合作推出的巴旺历史走道，一共有三条路线，涵盖超过十个三巴旺的文化遗产地标。三巴旺集选区还培训一批居民担任导览员，定期举办导览活动，带领公众和新居民探索三巴旺的独特魅力。

三巴旺历史走道今天（9月26日）正式推出，约100名三巴旺居民以及新居民受邀参加导览活动，他们都已完成冠病疫苗接种，并分不同小组进行。

三巴旺集选区的议员今早也参与了徒步导览活动，他们包括卫生部长王乙康、林伟杰医生、傅丽珊、维凯和佳馥梅。林伟杰接受媒体访问时说：“我是在这里长大的，对这里有着很多回忆。三巴旺的历史丰富多彩，可以追溯到殖民地时期，一直到国家的建设，所以三巴旺历史走道中的建筑物都很有历史价值。此外，我也认为这是最美丽的历史走道之一。”

对于近期激增的冠病社区病例，林伟杰表示关注。他说：“但户外总是比室内更安全，所以如果大家想寻找一个周末的活动，不妨到三巴旺来，游览三巴旺历史走道。”

今早游览三巴旺历史走道的参与者之一，是从小在三巴旺长大的黄燕煖（55岁，音乐教师）。她在1966年就搬到了三巴旺的一个甘榜，并在那里生活了20年。

对三巴旺美好童年回忆念念不忘的黄燕煖说：“我还记得，当时如果我们的表现不错，爸爸就会带我们到三巴旺船厂看船。我们都会非常兴奋，不停向来往的船只招手。”

黄燕煖希望年轻一代能通过三巴旺历史走道，更多了解这一区独特历史背景。

从小就在三巴旺长大的阿文那什（M. Avinaash 14岁）是三巴旺历史走道的导览员之一。

他受访时说，以前同样住在三巴旺一带的祖母曾与他分享一些三巴旺的历史，不过接受国家文物局的导览员培训后，才发现三巴旺的历史和文化背景比想象中的还要丰富。

三巴旺集选区基层组织于今年8月开始招募100名居民接受导览员的培训。从下个月起，这些导览员将与三巴旺集选区内的民众俱乐部合作，为居民组织跑步、脚踏车或步行导览活动。

另外，基层组织也会与学校合作，培训学生领袖主办类似的导览活动，并作为学校课程的一部分，让学生能够了解本地历史。

文物局提供了四种语文的行程指南及地图。有兴趣的公众可上文物局网站Roots.gov.sg浏览并下载。