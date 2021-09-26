按摩院劫案在逃嫌犯 被爆常在芽笼行骗

两刀匪凌晨洗劫按摩院，一被捕另一人潜逃在外，潜逃者被爆在芽笼行骗，21年前曾因抢劫猥亵跨性别者，判坐牢44个月鞭12下。

落网嫌犯是37岁的吴顺金（Goh Soon Kim），他昨早（9月26日）在持械抢劫的罪名下被控上庭。

控状指他涉在9月24日凌晨3时左右，伙同42岁的黄泽江（Ng Chek Kiang，洋名Angelo），在牛车水登婆街（Temple Street）一间位于三楼的商用单位干下一起抢劫案。两人被指持刀抢走唐萍、全秀珍、彭春梅和周华丽共1000元现款。

据了解，事发单位是一间按摩院，嫌犯和同伙以顾客身份上门，没料到一进门却摇身一变成了劫匪。按摩院里的四名女子在尖刀下只能乖乖就范，总共交出了1000元。

吴顺金事发五小时后落网，黄泽江仍然潜逃在外，警方昨天公布照片，全岛通缉。

报道出街后，有读者致电爆料，指黄泽江经常出没在芽笼20巷，是出了名的骗子，读者还指对方涉卖咳嗽药水、毒品，四处骗钱，还有前科。

经查询，媒体2000年曾报道，当年21岁在服兵役的黄泽江在樟宜村付钱找跨性别者让对方帮他口交。

完事后，黄泽江和友人带跨性别者上了车，车中却抓住他的脖子，殴打他的脸和肩膀，同伙接着又将对方拖出车外，对他拳打脚踢，还抢走了他的包，包内有一部手机、护照、现金100元和一串钥匙，然后一伙人开车逃跑。

黄泽江及两名同伙之后被捕，他因夜间抢劫和严重猥亵，被判处44个月监禁和鞭打12下，他也有入室盗窃的前科。

记者今早走访按摩院，该处位置隐秘，没有招牌，楼下是一家旅店。

老板娘林小姐通过电话受访时透露，警方事发当日约凌晨4时半致电，询问可否进入旅店，搜索嫌犯。

至于是否真的有展开搜查，她不愿多说。（人名译音）