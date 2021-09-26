归还餐具条例11月起扩大 许连碹：煮炒及烧烤业者可让员工清理大型餐具

（早报讯）在咖啡店和食阁的煮炒摊和泰国烧烤（mookata）摊，业者可继续让助手或清洁员工，协助食客用餐后清理大型餐具，但清理桌面垃圾还是食客的责任。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，昨天（9月25日）在面簿发表贴文澄清当局的立场时说，食客还是有责任清理桌面垃圾，包括骨头或用过的纸巾。

用餐后必须自行清理桌面，并归还托盘和餐具，今年11月从小贩中心扩大到咖啡店和食阁，但食客有两个月的过渡期，执法行动将从明年1月1日生效。

许连碹前天（24日）与咖啡店和食阁业者见面，讨论他们关注推行上述条例时必须设置归还托盘和碗碟设备的课题。

许连碹说，交流取得不错进展，几个讨论重点包括他们可借助国家环境局的“保洁桌面援助计划”，获得购买上述设备的资助金，并澄清上述涉及煮炒摊和泰国烧烤摊位的立场。

她也促请业者改进清理桌面的流程，让清洁员工专注为桌面消毒，以及更高效地清理归还的托盘，而不是清理桌面。

她指出，小贩中心至今取得不错成效，在高峰期可腾出更多桌位，让业者、食客和清洁员工都受益。

她感激参与讨论的业者，以及他们给予的合作，在咖啡店或食阁提供归还托盘和碗碟的设备，“我们将继续给予业者支持，大家齐心，就能让公共用餐地点更卫生和安全。”

不愿透露名字，在西北部两个咖啡店经营煮炒摊的陈先生（40岁），表示很担心新条例影响生意。

“像鱼头炉、铁板豆腐等盛器，让助手或清洁员工清理是肯定的事，我最担心的是食客不愿清理垃圾而不要光顾。

“煮炒摊通常吸引一家大小来吃，整桌碗碟和盛酱料的小碟，要食客清理也很费力。已有食客跟我反映，以后吃螃蟹和鱼都得清理壳和骨头，这么麻烦，那干脆不要吃好了。”

陈先生说，为了生意，条例生效后他会指示员工，尽快协助食客清理桌面。

每月光顾咖啡店煮炒摊至少四次的王莉莉（48岁，家庭主妇），几个月前已折好多个“纸垃圾桶”，出外用餐时随身带着。

“已经开始自行收拾餐具和垃圾的好习惯了，其实也降低感染风险。让助手收拾较重的餐具是合理的，最重要的是确保他们为桌面消毒。”

9月1日起，食客在小贩中心用餐后都必须自行归还托盘和餐具，也不能留下垃圾。执法人员会先给不遵守条例的食客劝告，若对方不听劝才开罚。

初犯者会接获书面警告，第二次或以上违例就得缴300元销案罚款，第三次则可能被控上庭，面对与乱丢垃圾相同的刑罚。根据环境公共卫生法令，乱丢垃圾第一次被治罪可罚款最高2000元。