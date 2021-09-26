华教会与华助会明年推出儿童华文增益课程 并重语文学习和品格教育

（早报讯）华文教育学会与华社自助理事会携手合作，明年为小学生推出华文增益课程，旨在让儿童通过讲故事、诗歌朗诵及表演艺术等趣味活动，提升华文水平、品格修养和自信心。

课程名称暂定为《华语、品格、文化及艺术课程》，对象是小一和小二生。华教会与华助会将成立工作小组，商讨课程编排、物色师资等细节。

华教会会长彭俊豪今天（9月26日）在该会与义安理工学院中文系联合制作名为《承先启后，任重道远》的视频发布会上致辞时宣布上述消息。

彭俊豪也是华侨中学校长。他指出，过去一年因为疫情，华教会许多大型活动无法举行，但理事会仍积极在探索开展多元化活动，包括下来更针对性地同个别学校和机构合作，推动可激发学生学习华文兴趣的项目。

华教会同华助会联合开办的儿童华文增益课程是其中一项合作。

宏文学校前任校长胡春河既是华教会理事，也是华助会学生与家长教育顾问。他不久前向华教会和华助会领导层提出开办课程的建议，获得两方的支持。

胡春河说，他同许多传统华校生一样，关注本地母语教育的发展，并且对越来越多华族学生在家中主要讲英语的现象感到担忧。“与其抱怨本地华文水平低落、孩童对学习华文不感兴趣，不如想想我们能做什么？这是我退休这几年一直在思考的问题……小一和小二生比较没有课业负担，如果能让他们从小多接触华文，希望能让他们爱上华文华语。”

胡春河说，课程将通过讲故事、唱诵儿歌及绕口令，以及表演艺术等活泼生动的方式，在语言学习中融入品格教育及文化熏陶。“我们希望透过教师潜移默化的引导和提醒，让孩子培养尊重他人、做事尽责等良好品格，以及正确的行为守则。孩童也可借助这些活动提升华文口语表达能力和自信心。”

华助会执行理事长卜清锺说，新课程有别于一般华文补习，是一项品格文化教育和语言学习并重的华文启蒙教育，希望对孩童的学习态度、待人接物的方式发挥正面作用。

课程预计明年率先在几所华助会中心试行。华助会受惠学生报读课程可享有津贴；非华助会受益孩童也可报名。报名日期稍后公布。两机构不排除接下来同会馆及学校合作推广课程。

另一方面，华教会也会借助理事成员们的经验，按个别学校的需求，提供协助或专业指导，包括协助培道中学为学生开办戏剧表演工作坊和提升教师专业训练，以及资助新加坡女子学校开展课外华文阅读计划，鼓励学生多阅读本地作家的作品。

华教会和义安理工中文系学生合作推出的视频系列共有三集，为《华文教育学会的过去与现在》、《学校文化与建筑特色》，以及《传承与创新》。

教育部长陈振声今天应邀为视频系列主持推介仪式。