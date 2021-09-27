（早报讯）美国周五隔夜股市表现平平。道琼斯工商指数起33.18点或0.10％，标普500也起0.15％，纳斯达克指数则持平作收。

市场对中国恒大3000亿美元债务危机溢出影响的担忧重新浮现，本地银行股以及多数蓝筹股受压下跌。海峡时报指数上周五（9月24日）回跌15.09点或0.49％，闭市报3061.35点，全周跌0.32％。

今日（9月27日）可关注股票：

1. 胜科海事（Sembcorp Marine）披露，发售附加股集资15亿元，已动用净收益中的4亿3000万元偿还贷款。

2. 铭泰国际（Metech International）子公司 Asian Green Tech，和 X Diamond Capital达成合资协议，一同开展实验室培育（lab-grown）钻石的生产和销售业务。根据协议，AGT将经营和管理合资公司，而XDC将提供技术支援。

3. 国际水泥集团（International Cement Group）同Nurzhan Shakirov达成合资协议，在哈萨克斯坦（Kazakhstan）建立一座水泥厂，以生产和销售水泥。这个项目的总投资额大约为1亿5000万美元（约2亿零296万新元），将由集团内部资源和第三方融资提供资金。

4. 达阔水技术（Darco）披露，中建三局集团（China Construction Third Engineering Bureau）仍未根据要求偿还欠款220万人民币（约44万3270新元）。达阔子公司武汉凯迪水务（Wuhan Kaidi Water Services）正在与他们的律师讨论下一步行动。

奎屯源鑫污水处理（Kuitun Yuanxin Sewage Treatment）也还没有偿还欠款718万人民币，武汉凯迪水务已经委托律师准备相关文件，就未支付的款项对奎屯源鑫污水处理展开诉讼。

另外，泰山集团（Tai Shan Group）已经根据双方达成的协议，偿还了44万5406人民币欠款。