罗弄阿苏部分路段将设显示屏 鼓励驾车者让道给巴士

（早报讯）罗弄阿苏朝后港3道方向的路段将增设显示屏，若有巴士靠近，屏幕将自动亮起，提醒左边车道的公路使用者让路，给巴士优先驶过。

根据陆路交通管理局今早的面簿贴文，从下个月开始，当局将会在罗弄阿苏朝后港3道方向的路段试行“虚拟先行”（Virtual Right of Way）计划，鼓励路上车辆让道给巴士。

陆交局指出，在这项试点计划中，当装有探测器的屏幕感应到行驶过来的巴士，屏幕就会自动亮起让路给巴士的标志，鼓励左边车道的驾车者给巴士让路。若路上没有巴士，屏幕会自动关闭，不会亮起。

罗弄阿苏朝后港3道方向的路段有两条车道，若有驾车者打算在下个交界处左转，还是可以继续使用左边车道。

显示屏的安装和测试工作将从今天（9月27日）开始，试验将于10月中旬至明年1月中旬进行。