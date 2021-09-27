约16万低收入国人下月可获100元必需品补助券

（早报讯）约16万名新加坡公民将从下个月开始陆续收到100元的必需品补助券。

根据财政部今天（9月27日）发出的文告，当局将于10月2日至23日之间，每逢星期六分区把必需品补助券（Grocery Vouchers）以挂号信的方式，直接送到受益者家中。

为了帮助低收入国人在疫情期间应付日常开销，政府在去年的“团结预算案”中宣布，在关怀与援助配套下发放必需品补助券给居住在一房或二房式组屋，且拥有不超过一个房地产的21岁及以上国人。

去年的300元必需品补助券分两次发放，符合条件的受益者在去年10月和12月分别获得了150元的补助券。补助券将为符合条件的国人提供总值6300万元的援助。在这一轮派发，派件员会尝试上门派送补助券两次。第一次从10月2日（星期六）开始送件时，若家里没有人签收，派件员将于下一周的星期一至星期五之间，再度上门派件，公共假期除外。

如果还是不成功，派件员会留下领件通知信，居民可在10个工作日内，凭通知信到指定邮局领取补助券。

必需品补助券可在巨人、职总平价合作社超市、百美超市，以及昇菘超市使用，有效期至明年12月31日。

欲知更多有关必需品补助券的详情，可上网go.gov.sg/csp2020或拨打1800-2222-888。