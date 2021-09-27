防疫措施又收紧 年长者减少外出运动 部分晨运班取消

（早报讯）我国今天进入稳定疫情阶段，安全管理措施再次收紧，不少年长者响应政府呼吁，减少外出，早上晨运的年长者明显减少，一些晨运班和活动为降低年长学员感染冠病风险而暂停。

今早（9月27日）记者走访碧山—宏茂桥公园时发现，跑步与散步的人都是单独或两人行，人数虽没有明显减少，但大部分有组织晨运班与活动的规模都缩减了，一些班甚至暂时取消，以确保年长学员不会因为外出而感染冠病。

每天早上6时30分至8时都会在碧山—宏茂桥公园进行太极和气功户外运动班的新加坡气功十八式协会便从上周起开始暂停在该公园的一切活动，直至下个月3日再看情况，考虑是否恢复或继续暂停至24日。

负责在碧山宏茂桥公园组织运动班和活动的导师之一姚奕标（74岁）受访时指出，由于参与他们活动的公众很多都是70岁以上的年长者，因此他们过去几个月都把活动人数限制在30人，但随着本地冠病确诊病例上升，决定暂停活动。

他说：“参与我们活动的公众都属于高风险群的年长者，连将近90岁的学员都有，以防万一，我们决定暂停活动直到疫情情况缓解。”

由前艺人及抗癌勇士东方比利创办的拉伸操晨运班有不少年长者因为疫情，暂时不参与。负责碧山—宏茂桥公园晨运班的导师之一卓巧花（60岁）受访时说，今早的参与人数比往常少了大约一半，从30多人减至17人。

她说：“在疫情前，有时会有将近100人参与我们早上的拉伸操活动，但是现在只能分开两组50人在公园不同地方进行。虽然活动可有最多50人参与，可是不少年长者由于担心受感染，就减少参加，所以每组也最多30多人。”

卓巧花也指出，户外运动项目可摘下口罩，但为了降低病毒传播，参与者除了保持三米距离，也全程戴着口罩。

拉伸操晨运班参与者之一谢亚圆（84岁，退休者）受访时说：“疫情严重，我多少有点担心，所以也暂停每天游泳的习惯，但我还是来公园参加晨运班，因为还是必须做些运动才能保持身强体壮，户外活动风险也较低。”

热爱跑步与散步的王娇銮（58岁，家庭主妇）与她63岁的丈夫以往会与朋友相约周末到公园一起运动，但如今收紧措施，他们决定过“二人世界”，改成平日早上到东海岸公园跑步。她受访时说：“现在疫情比较严重，我丈夫也还没有打追加剂，所以还是等较少人的时候才出来运动，周末人多就待家里。”

新加坡体育理事会早前发出的文告中呼吁60岁以上的年长者非必要时，尽量不要外出，并从今天至下月10日暂停ActiveSG属下所有年长者课程。

民间团体自发组织的户外运动项目则不受太大的影响，只要有足够的空间确保学员之间有两至三米的安全距离，参与人数不超过50人。