巴西班让批发中心关闭 超市和巴刹蔬果货源与价格稳定

（早报讯）巴西班让果菜批发中心因出现冠病感染群，从今天起暂时关闭三天，至今未对本地蔬果供应造成影响。据观察，超市和邻里巴刹果菜货源和价格稳定，公众也表示不会担心买不到蔬果。

记者今早走访体育城、巴耶利峇和兀兰一带的超市，发现超市里的果菜供应量充足，价格稳定，公众也没有囤货的行为。

郭惜真（74岁，退休者）受访时说：“我不会担心果菜供应量的问题，目前价格也没上涨，我只买自己需要的就好。”

勿洛南第57A座巴刹贩卖果菜的摊贩则反映，多数果菜供应量充足，只有少数从国外进口的蔬果会减少一些，价格也没上涨。

在该干巴刹售卖蔬菜的罗姓摊主（55岁）平日从巴西班让果菜批发中心进货，如今批发中心暂时关闭，她会向其他供应商取货。她说：“店里售卖的蔬菜不会起价，只是一些不耐收的菜如苋菜、番薯叶的货量在接下来几天可能会减少。”

售卖蔬菜和水果的巴刹员工张庆鹏（40岁）也表示，本地和马来西亚供应的果菜货源充足，批发中心关闭三天影响不大。

不过，也有摊贩反映一直以来只从巴西班让果菜批发中心采购蔬菜，接下来没有办法进货，只好休息几天。勿洛南第58座湿巴刹“汇福坊”的蔬菜摊贩郑喜莲说：“最近生意因为每日上升的病例已经下降了70%，接下来把周末进的货卖完就休息几天，卖不完的会捐给慈善机构，没进货就没办法卖了。”

一些售卖杂菜饭的摊主也表示，已经在周末期间从巴西班让果菜批发中心采购接下来几天所需的食材，所以暂时不缺。

位于巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）的杂菜饭摊位头手亚力克斯（47岁）受访时透露，店里已经采购较多能收藏多天的蔬菜，如瓜类等食材。“下来几天没办法从巴西班让果菜批发中心拿货，蔬菜的种类可能会少一些，但是整体影响不大，希望星期四重开后批发中心的蔬菜价格不会上涨。”

巴西班让果菜批发中心感染群昨天累计64起冠病病例，将从今天（9月27日）下午3点起关闭三天进行消毒与清洗，星期四（30日）下午3点重开。