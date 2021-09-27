让涉案外甥潜逃时投靠 舅舅判罚款3500元

24岁男子苏克里涉珍珠大厦公寓血案，事发四天后出现在舅舅住家外求助，称自己“惹了麻烦”希望能暂住对方家，并说五天后会去自首。心软的舅舅答应让他暂住，并在期限到后提醒他去自首，警方却在男子自首前，找上他舅舅的家。

由于窝藏罪犯，又在阻断措施实施期间让他人暂住家中，男子的舅舅赛亚瑟（44岁）共面对一项窝藏罪犯及两项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例的罪状。

主控官今早申请撤销窝藏罪犯的控状，以一项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例提控，另一项则交由法官下判时一并考量，法官最终判他罚款3500元。

被告住在桥北路第9座组屋，去年5月14日晚上10时许听见有人敲门，开门后发现是外甥苏克里（24岁）。

外甥说他惹了一些麻烦，需要有个地方暂住，但却不愿道出自己惹上什么麻烦。见外甥神情哀伤，被告答应收留他。

隔天，被告再次问外甥到底发生什么事，外甥说自己涉嫌在牛车水打架，警方正在找他，但却不告知细节。被告立即劝外甥自首，但外甥却求他让自己多住几天，并承诺会在5月18日向警方自首。

被告于心不忍，因此答应了外甥的请求。

5月18日，被告再次提醒外甥去自首，但在外甥还未来得及去自首前，警方已找上被告的家，将外甥逮捕。

被告的代表律师为他求情时说，被告没有刻意安排聚会或是邀请外甥来暂住，是因为外甥相求才答应让他暂住，被告有劝外甥去自首，因此恳求法官轻判。

法官最终判他罚款3500元，也批准主控官撤销窝藏罪犯的申请。

外甥涉珍珠大厦公寓血案，潜逃九天后被捕，目前以2万元保释在外，案件目前仍在审前会议阶段。