少女拆电梯扶手拍视频上网炫耀 网民留言谴责

“偷窃挑战”入侵本地，不少青少年纷纷效仿拆除公物，继两名少年被警方调查后，又有一名少女被指将电梯的扶手拆下，拍下视频放上社交媒体炫耀。

《联合晚报》日前报道，两名分别为14岁和15岁的少年疑为参加社交媒体上的偷窃挑战，涉及破坏公物，正在接受警方调查。根据警方的文告，警方留意到网上流传的贴文，显示有人为了参加称作“devious licks”（意指狡猾偷窃）的挑战而拆除公物。警方接获两起相信与这个社媒挑战有关的举报后，确认涉案青年的身份。

有网民上周五（24日）在面簿页面“Complaint Singapore”上载一个源自社交媒体Tiktok的短视频。

内容显示，一名少女将组屋电梯的扶手拆下，对着镜头开心的炫耀。她也在视频内配上文字，称自己要做一场最难的devious licks挑战。

不少网民留言谴责，认为少女的行为非常无聊及愚蠢，更何况电梯内有电眼，她和掌镜者一定很快会被当局找到。

据之前的文告，一名15岁少年被指拿着属于陆路交通管理局的加基武吉地铁站标牌拍照，之后传上网。警方过后迅速找到他，并从他家中寻获标牌。

另一名14岁少年他被指为了拍摄视频，拆除靠近后港惹兰宋格一带固定在地上属于国家环境局的标牌，拍摄完毕后再把它放回原位。